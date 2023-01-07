美股今年迎來良好開局 但糟糕的財報季將在下周登場

根據巴隆周刊（Barron"s）報導，上周五投資人拿到「金髮女孩」的就業報告，勞動市場成長但放緩、就業率上升且薪資成長速度放緩，強化對美國經濟軟著陸的期待。然而下周美國財報季登場，很少有人預估企業在去年第四季有好的表現。

非農就業報告提振市場情緒

報導指出，如果美國就業成長能在不加劇薪資 - 物價螺旋上升的情況下持續下去，則有可能不用透過經濟衰退引道通膨降溫。美國聯準會（Fed）可能會在今年宣布戰勝通膨並鬆綁貨幣政策，從而引發各資產類別反彈。上述是樂觀的看法。

美股周五收盤大漲，結束因假期而縮短的震盪周。標普 500 指數本周上漲 1.45%，道瓊工業平均指數漲 1.46%、那斯達克綜合指數漲 0.98%。

Fed 已表示計劃在今年初升息，然後將利率維持在高峰一段時間，然而聯邦基金期貨定價表明，利率將在春季觸頂，然後在今年下半年下調，這是投資人預估 Fed 將改變立場的另一個跡象，期盼周五的非農就業報告能向 Fed 傳達通膨降溫的消息。

然而，僅靠非農就業報告還不足以改變 Fed 的想法，市場把去年 12 月的消費者物價指數（CPI）報告視為下一個宏觀經濟指標，這將替 Fed 在 2 月的貨幣政策上提供更多決策資料。市場預估，去年 12 月 CPI 年增率將從去年 11 月的 7.1% 降至 6.5%。

糟糕的財報季將登場

除了經濟數據外，美股下周五將迎接第四季財報季開跑，摩根大通 (JPM-US)、美國銀行 (BAC-US)、聯合健康集團 (UNH-US)、達美航空 (DAL-US) 等大公司將率先公佈財報。標普 500 指數的絕大多數成分股將在接下來的一個半月公布業績。

目前很少有人預估企業去年第四季會有好的表現。整體言而，標普 500 指數成分股公司預估將公布自 2020 年以來首個虧損季度。根據 Refinitiv 的 IBES 數據，預估每股獲利將年減 2.2% 至 53.87 美元，而去年第三季和第二季則分別成長約 4.4% 和 8.4%。隨 2022 年推進，投資人對第四季的普遍預期變得更加悲觀，去年年初分析師預估第四季利潤年增 14.1%。

華爾街分析師目前的預估是，2022 年標普 500 指數每股獲利將達到 219.80 美元，全年成長 5.6%。最終結果可能會比這個好一點，因為大多數公司的業績往往都會超過普遍預期，分析師預估去年第四季營收年增 4.1%，至 3.7 兆美元，去年全年營收成長 11.2% 至 13.8 兆美元。另外，銷售額在上升，但盈利在下滑，這一事實表明，企業利潤率似乎已在本輪周期觸頂。

能源和工業板塊繼續享反彈

收益下滑不會對所有公司造成同樣的影響。能源和工業板塊將是個例，每股獲利將分別較去年同期成長 65% 和 43%。這些公司都是對周期敏感的公司，在新冠疫情期間遭受的損失最大，目前仍在享受反彈。

與之相反的是材料產業，由於許多工業投入的價格回落，該行業的收益預估將下滑 22%；通訊服務則下滑 21%，原因是預估廣告支出下降，許多媒體公司的串流媒體業務持續虧損；非必需性消費企業下滑 15%，原因是今年支出可能會下降。

在標普 500 指數成分股中占近四分之一的科技股去年第四季收益預估將下滑 9%，原因是許多軟體公司的薪資成本大幅上升、企業需求放緩，半導體產業仍處於低迷狀態。外界的預期如此之低，以至於第四季的業績可能會優於預期。

但如果公司不能至少替 2023 年提供一個不錯的前景，這些業績可能就不重要了。

通膨干擾企業財報表現

根據 Refinitiv 數據，匯集所有個股和產業分析師對標普 500 指數成分工公司的平均收益預測，自下而上的共識是，2023 年每股獲利將成長 4.4%，達到 229.52 美元，高於 2022 年的 220 美元左右。

相反的，巴隆周刊去年 12 月調查的華爾街策略師認為，2023 年標普 500 指數成分股的利潤將下滑 2.7% 至平均每股 214 美元。

區別在於利潤率。策略師認為，儘管企業向客戶收取的價格適中，但仍受到薪資上漲和利息成本上升的擠壓。這在很大程度上符合 Fed 的觀點，即通膨的某些因素具有黏性，需要時間和經濟痛苦才能降低。如果這種情況成真，即便 Fed 繼續升息，盈利預期的下調也會讓市場看起來更加昂貴。