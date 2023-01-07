馬斯克律師要求將審判從加州移師德州 因當地陪審團有偏見

根據 CNBC 周六（7 日）報導，特斯拉和馬斯克的律師要求舊金山一名聯邦法官把即將進行的審判從北加州移至德州西部，表示法院無法找到公正的陪審員，並說加州當地人對馬斯克有「負面情緒」。

馬斯克和其他現任、前任特斯拉董事會成員將在一起股東集體訴訟中面對陪審團，該訴訟指控馬斯克在 2018 年操縱特斯拉股票，當時他在推特上表示，正考慮以每股 420 美元的價格把特斯拉私有化並有「資金保障」來這樣做。

特斯拉的股票一開始停止交易，在推文發布後的數周內，股價劇烈波動。特斯拉 (TSLA-US) 周五股價收漲 2.47%，至每股 113.06 美元。

去年負責監督審判的北加州高級地區法官 Edward M. Chen 裁定，馬斯克在 2018 年的聲明是假的，他是在知情的情況下發布這些聲明。

即將到來的審判和陪審團將決定馬斯克現在臭名昭著的推文對股東是否重要、推文是否以及如何影響特斯拉的股價，還有該公司或其董事是否應該承擔並賠償損失。

在一份轉移地點的協議中，代表特斯拉和馬斯克的律師表示，特斯拉在 2020 年 10 月接管推特後，在加州的負面宣傳十分廣泛。馬斯克最近一次在舊金山公開露臉中，當喜劇演員戴夫夏普爾（Dave Chappelle）邀請他上台時，台下一片噓聲。

馬斯克的律師 Alex Spiro 在文件表示，由於最近馬斯克旗下一家公司最近財源，該地區很大一部份陪審團可能對他持有個人和物質偏見，因為個別前在陪審員和他的朋友、親戚可能會受到個人影響。圍繞這件事的負面和擅動性的當地圈傳，加劇、擴大和強化現有基本偏見。

他在文件中補充說，對馬斯克的負面影響並非僅限於媒體，在舊金山的辦公室前也常有抗議活動，而且有些抗議人士甚至得到地方政治人物的支持與鼓勵。