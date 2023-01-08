Google態度轉彎 正式宣布支援RISC-V IP供應鏈樂

Google 近日高峰會宣布，現在起將「支援 RISC-V」，一改過去對 RISC-V 架構的中立態度，象徵採用架構態度大轉彎，RISC-V 也將進入一年高達數十億台的安卓裝置生態系，可望挹注 IP 供應鏈晶心科 (6533-TW)、Si-Five 等龐大營運動能。

Google 此舉被外界認為是對 Arm 架構一大衝擊，尤其安卓系統裝置每月的活躍裝置至少超過 30 億台，是全球最大的裝置生態系，隨著 Google 有意切換、並開始投入資源支持 RISC-V，勢必將帶動 IC 設計業者加快腳步轉換，為 IP 產業帶來龐大商機。

市場看好，晶心科為 RISC-V 國際協會的創始會員，且大股東為聯發科 (2454-TW)，隨著 Google 以行動支持轉換，晶心科可望加速在安卓市場的滲透率。

安卓系統是由 Google 所開發，支援眾多不同指令集架構 (ISA)，當中以 Arm 最為普遍，不過，Arm 近來面臨不少挑戰，包含母公司軟銀有意將其出售給輝達 (NVDA-US)，隨後又因深陷美中貿易戰，被迫不與華為合作，近來更與最大客戶高通 (QCOM-US) 有官司訴訟。

Arm 也被外界認為架構不夠穩定，讓 Google 有意決定分散並轉換平台，此次高峰會中，安卓系統開發負責人 Lars Bergstrom 就坦言，Google 先前對 RISC-V 不感興趣，但如今已有意將 RISC-V 作為安卓系統中的一線平台 (Tier1 Platform)。

Lars Bergstrom 也補充，現在已經開放下載並適用 RISC-V 的安卓系統版本，預計官方模擬系統將在第一季問世，雖然 RISC-V 在起步後還有眾多工作要做，但公司將致力支援 RISC-V。

另外，2019 年 RISC-V 基金會已從美國搬移至瑞士，並更名 RISC-V 國際協會，讓 RISC-V 變得中立，以避免在貿易戰中選邊站，同時也表明 RISC-V 開源架構不受美國出口管制禁令約束。