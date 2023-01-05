美國上周初領失業金人數降至20.4萬低於預期 創去年9月以來新低

美國勞工部周四（5 日）公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 20.4 萬人，低於市場預期的 22.5 萬人，較修正後前值 22.3 萬人減少 1.9 萬人，為去年 9 月以來新低。數據顯示就業市場依然火熱，可能給聯準會（Fed）繼續升息的空間。

截至去年 12 月 31 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 20.4 萬人，低於市場預期，較上周修正後的 22.3 萬人減少 1.9 萬 人，4 周移動平均值報 21.37 萬人。

截至去年 12 月 24 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 169.4 萬人，較上周修正後的 171.8 萬人減少 2.4 萬人，低於市場預期的 170.8 萬，4 周移動平均值報 168.75 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)



勞工部周四公布的數據顯示，儘管 Fed 不斷升息對抗通膨，但就業市場仍保有韌性。許多經濟學家和投資人擔心，Fed 的激進升息舉措（包括連續 7 次大幅升息）可能會讓經濟陷入衰退，不過到目前為止，就業市場似乎未受影響。

穆迪分析首席經濟師贊迪（Mark Zandi）上周接受 CNN 採訪時表示，就業市場的韌性是避免經濟衰退的原因之一，如果沒有大規模裁員，消費者不太可能停止消費，經濟也不太可能陷入低迷。

現在市場的焦點將落在周五（6 日）公布的去年 12 月非農就業報告，經濟學家預估，12 月非農新增就業人數為 20 萬人，前值為 26.3 萬人，而失業率則持穩在 3.7%。