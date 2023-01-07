〈CES大展〉展場成電動車競技場 這家低調的車用晶片商最被看好

美國消費電子展 (CES)5 日至 8 日在拉斯維加斯舉行，開幕至今，電動車儼然成為展場最大亮點，也讓低調的車用晶片製造商安森美 (On Semiconductor) 成為分析師眼中最有潛力的半導體股。

摩根士丹利分析師 Joseph Moore 表示，由於中國需求仍疲軟，市場普遍保守看待消費性電子市場前景，但車用似乎意外成為 2023 年 CES 展最熱門主題。

他認為，疲弱的領域還會再弱一陣子，像是記憶體、半導體電容、個人電腦 (PC) 和雲端。而另一方面，車用和工業用等強勁的領域還會再強一陣子，但這些半導體的交期明顯趨於正常化，考量到景氣趨緩，這可能代表較長期營收面臨壓力。

但他仍看好半導體業長期前景，尤其是今年在 CES 展日益受重視的汽車應用，包括電動車、先進駕駛輔助系統 (ADAS) 和自動駕駛。

晶片大廠本周陸續宣布在車用領域的進展，輝達 (NVDA-US) 宣布，未來鴻海 (2317-TW) 電動車將使用輝達的 Drive Orin 晶片和感測器，此外，輝達的 GeForce Now 雲端遊戲將打入現代汽車、比亞迪和瑞典 Polestar 的汽車裡。

超微 (AMD-US) 則藉 CES 展場推出 Instinct MI300 晶片，號稱是「全球第一款資料中心整合 CPU+GPU」，主要針對 AI 介面。超微執行長蘇姿丰說，MI300 能讓介面模型程序花費的時間，從數月降為數周。

不過在這當中，長期耕耘電動車和 ADAS 領域的安森美半導體公司 (ON-US)，可能才是 CES 最亮眼的一顆星。

大摩的 Moore 說，安森美的碳化矽 (Silicon Carbide, SiC) 發展仍在進行中，今年可望以正常速度推進，而其中大部分驅動業務都源自內部。

花旗研究分析師 Christopher Danley 讚揚，安森美是今年 CES 展上最被看好的半導體業者。「安森美的碳化矽營收可望增為目前的三倍，從 2022 年的約 3 億美元，到明年增至 10 億美元。而且該公司已經表示，今年產品已經售罄。」