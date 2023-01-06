〈CES大展〉Mobileye：ADAS將在2030年實現170億美元營收

晶片大廠英特爾旗下自動駕駛公司 Mobileye 週四 (5 日) 預期，其研發的先進駕駛輔助系統 (ADAS) 將在 2030 年實現 170 億美元的營收。

Mobileye 創始人首席執行長 Amnon Shashua 在 2023 年 CES 展中表示，未來消費性自動駕駛汽車 (AV) 將採用 Mobileye 的駕駛輔助系統 Mobileye SuperVision 來大規模上市。

Shashua 指出：「在我們去年 10 月份上市後的短時間內，Mobileye 的業務大幅增速，現有客戶和新汽車製造商反應熱烈，認同 Mobileye 雲端連接、人工智慧驅動的駕駛員輔助和自主技術的願景，這些技術擴展全球，將增益全球數百萬駕駛。」

Mobileye 預期，由於中國的強勁需求，估計旗下安裝 SuperVision 產品的汽車銷量將在 2026 年達到 120 萬輛。預計到 2028 年營收有增加 35 億美元來自自動駕駛行動即服務收入。到 2030 年，ADAS 業務將實現 170 億美元營收。

英特爾 2017 年以 150 億美元將以色列先進駕駛輔助系統 (ADAS) 及自動駕駛公司 Mobileye 收入囊中 (圖片：AFP)

英特爾 (INTC-US) 2017 年以 150 億美元將以色列自動駕駛車輛技術公司 Mobileye 收入囊中，涉足無人駕駛汽車市場，Mobileye 去年 10 月 26 日在那斯達克交易所正式上市，每股發行價 21 美元。

大盤疲軟之下，Mobileye (MBLY-US) 週四下跌 3.50% 至每股 30.04 美元，比 21 美元的 IPO 價格上漲約 48%，市值接近 250 億美元。英特爾 (INTC-US) 收黑 0.43% 至每股 27.56 美元。