〈CES大展〉微星也搶車電大餅 首度發表電動車充電樁

電競品牌大廠微星 (2377-TW) 參與美國消費性電子展 CES，推出全新筆電、桌機、螢幕、顯示卡、配件、車用電子、商業解決方案等一系列新品，其中，微星今 (6) 日首度發表電動車充電樁，宣示將擴大搶進車電市場商機，

微星表示，這次發表的 EV Charger Premium / EV Charger AI 是一款符合 SAE J1772 Type1 和 IEC 62196-2 Type 2 規範的智能電動車 AC 充電樁，以 60A 輸出電流提供高達 13.2 KW 的快速充電功率，此外，內建 7 吋顯示螢幕也可以顯示其充電狀態，加上 IP55 防護等級的時尚設計非常適合在室內外使用。

微星進一步補充，在 EV Charger AI 型號上也可支援以無線方式進行遠端管理、支付系統和車牌識別。

微星近年積極擴大營運版圖，去年也搭上卡達世界盃足球賽熱潮，將旗下 FUNTORO 智慧球場商業服務解決方案導入主要球場之一的 Al Thumama Stadium 球場，新冠疫情期間也以自主開發的 AMR 延伸推出防疫消毒機器人。

外界也關注微星電動車充電樁上市導入情形，微星表示，在台灣有先試安裝但尚未導入，且產品為新發表，後續量產、導入訊息將再進一步發布。