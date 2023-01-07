蘋果MR眼鏡可能於春季發布 一些細節已被披露

蘋果 (AAPL-US) 頂級供應鏈分析師郭明錤在 Twitter 上表示，人們期待已久的 MR 眼鏡最早可能在春季發布。

郭明錤最初在 6 月份預測，蘋果將在 1 月底之前發布一款 MR 眼鏡。 但他本周表示，AR/MR 眼鏡開發進度，因機構件落摔測試不及標準，與軟體開發工具的時程故晚於預期，故大量出貨時間可能將自原本今年第二季延後到第二季未或第三季。

不過，他相信，按照目前開發進度，蘋果較有可能會為 AR/MR 舉辦一場春季發布會，或是在 WWDC 發布此一新裝置。

儘管如此，這支 MR 眼鏡的部分細節，已被外界得知。據調查媒體 the information 報導，蘋果的 MR 眼鏡將配備一個用於切換到現實世界視圖的物理轉盤、一個腰部安裝的電池組、自動調整鏡頭的小型電機等等。

《MacRumors》文章進一步指出，蘋果的早期頭戴裝置原型使用了大型外部電池，可以綁在佩戴者的腰部。到 2022 年，蘋果將電源重新轉換為電池組，並經由電纜連線到頭帶上，這是蘋果前設計總監 Jony Ive 支持的設計方案。

產品採用了鋁、玻璃和碳纖維等超優質的零件和材料，據說比剛剛發佈的 Meta Quest Pro 更薄、更輕。

在其右側有一個類似數字錶冠的小表盤，使用戶能夠在虛擬和物理世界之間快速轉換。與 Apple Watch 不同，它不會提供觸覺反饋。

據報導，蘋果傾向於通過手部追蹤和語音識別，來實現頭顯控制，但團隊同時測試了「魔杖型控制器」和「指戴裝置」來作為替代輸入方法。

報導稱，蘋果 AR/VR 眼鏡有可透過磁鐵連接的定制處方鏡片，適用於戴眼鏡的人。