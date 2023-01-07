美國威州州長擬下周起州政府設備禁用抖音

美國威斯康辛州州長 Tony Evers 周五 (6 日) 表示，他計劃加入其他州的行列，下令禁止在政府管轄的設備上，使用短影音 app「抖音 (TikTok)」。

民主黨籍的 Evers 表示，他將在下周初發布命令，禁用中國科技公司字節跳動 (ByteDance) 旗下的短影音 app「抖音」。他的辦公室已向路透證實該計畫。

美國約莫 20 個州已規定國有設備禁用抖音。此外，上個月美國拜登總統簽署一項政府資助法案，其中包括聯邦雇員禁止在國有設備上使用或下載抖音。

該法案賦予白宮管理和預算辦公室 60 天的時間，「為落實機構自聯邦設備移除抖音，制定一套標準和方針。」

共和黨州長帶頭領導州政府設備禁用抖音，而一些民主黨州長則拒絕響應。

威斯康辛州共和黨籍的眾議員 Mike Gallagher 曾支持立法全美禁用抖音。他表示，「既然 Evers 州長現在已認知到抖音帶來的威脅，我希望他也能刪除其競選團隊的抖音帳戶。 」

Evers 的辦公室回應，州長沒有個人或官方的抖音帳戶，且未在任何個人或國家設備上安裝抖音，他的競選活動確實有過一個帳號，但並非在任何州政府設備上使用。

在美國聯邦調查局 (FBI) 局長 Christopher Wray 去年 11 月宣稱抖音對國安構成威脅後，政府設備禁用抖音的聲浪就越來越高。Wray 稱中國當局可能利用該 app 影響用戶或控制其設備。