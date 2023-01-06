〈CES大展〉友達秀Micro LED車用顯示應用 搶未來車艙商機

面板大廠友達 (2409-TW) 車用布局再下一城，繼昨 (5) 日與生態圈合作夥伴高通 (QCOM-US) 推動新一代智慧座艙後，今 (6) 日進一步宣布在美國消費性電子展 CES 上，再發表以前瞻科技 Micro LED 顯示技術導入的車載應用，並展示透明屏、卷軸式、可拉伸式等多元形態顯示器。

友達與高通等合作夥伴展示的 FIDM Plus 一體化顯示方案，是採用友達 AmLED 顯示技術 (AUO Adapative mini LED)，為 A 柱到 A 柱的 55 吋超大型曲面顯示器，採用全貼合技術。

台廠近年面對韓廠、中國廠商競爭，將研發重心放在 Mini/Micro LED 顯示技術上，雖然現階段成本仍不及既有 LCD、OLED 應用，但在高亮度、高對比、廣色域等特性下，被視為是未來車載顯示器的一大利器，台廠皆積極布局。

友達表示，Micro LED 顯示器具有高亮度、高對比、廣色域、反應速度快、高信賴性優點，將可克服環境光對車內顯示效果的影響，同時 Micro LED 省電及使用壽命長，也符合車載應用高標準要求。

創新應用上，友達也展示 Micro LED 透明顯示器，透過高亮度、高穿透度等特色，將可應用在汽車擋風玻璃或側窗上，日前也已將透明顯示器導入在船舶中成為智慧窗屏，此外，因 LED 顯示器具有自由無縫拼接、無限延伸等特性，可望依需求客製調整並延伸應用在不同場域中。

友達本次 CES 展上也秀出 Micro LED 沉浸式車艙顯示方案，其他還包含 14.6 吋卷軸式 Micro LED 顯示器，以及 141 PPI 可拉伸式觸控 Micro LED 面板，將能做為智慧控制旋鈕。