〈美股盤後〉非農釋薪資降溫訊號 特斯拉上演逆轉秀 道瓊暴漲逾700點

美國去年 12 月非農就業數據超預期，但薪資成長降溫訊號令市場歡聲雷動，美股週五 (6 日) 強勢反彈，蘋果引領科技股群起反攻，特斯拉上演華麗逆轉秀，盤中逾 7% 失地全數收回，收漲逾 2.4%。

四大指數收盤齊揚，道瓊暴漲逾 700 點，標普走高逾 2%，創去年 11 月 30 日以來最佳，費半猛升超過 4.6%，那指強彈逾 2.5%，迎自去年 12 月 29 日以來最大單日漲幅。

美股主指在今年首週締造佳績，道瓊和標普本週均上漲 1.5%，那指週漲幅達 1%。

數據方面，美國勞工部週五數據顯示， 美國去年 12 月非農就業人數增加 22.3 萬人，高於市場預估，失業率降至 3.5%，平均時薪年增 4.6％，顯示就業市場成長強勁，但薪資升幅低於預期。

不過，美國服務業在 2022 年底意外萎縮，美國供應管理協會 (ISM) 週四數據顯示，美國 12 月 ISM 非製造業指數降至 49.6，創 2020 年 5 月份以來新低。

政經消息方面，市場公認的「聯準會傳聲筒」、華爾街日報記者 Nick Timiraos 評論指出，與 11 月的報告相比，平均時薪數據為聯準會描繪一幅略微不那麼令人擔憂的薪資圖景。

交易員傾向認為聯準會下個月將升息 1 碼，根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，聯準會在 2 月份升息 1 碼並在 6 月份之前將終點利率維持在略低於 5% 的可能性達 75%。

美國眾議院議長選舉淪為延長賽，截稿前，共和黨領袖麥卡錫 (Kevin McCarthy) 在第 13 輪投票中已經爭取到一些關鍵共和黨員票數，但仍然未取得達到當選門檻的 218 票。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.64 億例，死亡數突破 670 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週五 (6 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊集體攻高，材料、資訊科技和房地產領漲。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王連袂走揚。蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.68%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.32%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.18%；Meta (META-US) 上漲 2.43%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.56%。

道瓊成分股集體噴高。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 大漲 4.04%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 3.99%；波音 (BA-US) 上漲 3.91%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 3.57%；旅行家 (TRV-US) 上漲 3.37%。

費半成分股高歌猛進。美光 (MU-US) 上漲 3.77%；NVIDIA (NVDA-US) 大漲 4.16%；應用材料 (AMAT-US) 暴漲 6.48%；德儀 (TXN-US) 大漲 4.93%；英特爾 (INTC-US) 大漲 4.25%；高通 (QCOM-US) 大漲 5.43%；AMD (AMD-US) 上漲 2.62%。

台股 ADR 全盤收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.09%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 4.04% ；聯電 ADR (UMC-US) 暴漲 6.22% ；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.40%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 週五勁揚 3.68% 至每股 129.62 美元，市值來到 2.06 兆美元，重回「2 兆美元俱樂部」。

特斯拉電動汽車全系大幅降價，特斯拉 (TSLA-US) 週五盤前跌幅超過 7%，開盤後也一度暴跌逾 7%，但隨著盤中逢低買盤搶進，其股價收紅逾 2% 至每股 113.06 美元。

週五尾盤時段，美國食品及藥物管理局 (FDA) 宣布批准日本製藥公司衛采 (Eisai)(4523-JP) 和美國製藥公司百健 (Biogen)(BIIB-US) 共同研發的阿茲海默治療藥物「Lecanemab」。百健聞訊收紅 2.82% 至每股 279.25 美元。

美國家居用品零售商 Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 續跌 22.49% 至每股 1.31 美元。Bed Bath & Beyond 示警，公司虧損不斷擴大及財務問題加劇，宣布計劃關閉全國 150 家門市，可能會在數週內提交破產聲請。

思科 (CSCO-US) 走升 3.07% 至每股 48.32 美元，思科已開始宣布裁員，上個月在矽谷裁員近 700 人。

麥當勞 (MCD-US) 收高 2.79% 至每股 美元。麥當勞正計劃加快新餐廳開業步伐，同時實施成本削減計畫。

經濟數據

美國 12 月非農新增就業報 22.3 萬人，預期 20 萬人，修正後前值 25.6 萬人

美國 12 月失業率報 3.5%，預期 3.7%，前值 3.6%

美國 12 月平均每週工時報 34.3 小時，預期 34.4 小時，前值 34.4 小時

美國 12 月平均每小時薪資年增率報 4.6%，預期 5.0%，前值 4.8%

美國 12 月平均每小時薪資月增率報 0.3%，預期 0.4%，前值 0.4%

美國 12 月勞動參與率報 62.3%，預期 62.2%，前值 62.2%

美國 11 月耐久財訂單月率修正值報 - 2.1%，預期 - 2.1%，前值 - 2.1%

美國 11 月工廠訂單月率報 - 1.8%，預期 - 0.8%，前值 1%

美國 12 月 ISM 非製造業指數報 49.6，預期 55，前值 56.5

華爾街分析

華爾街認為，近期一些數據和一波科技和金融業裁員表明，美國勞動力市場雖然仍充滿活力，但可能開始失去動力。

State Street Global Advisors 投資策略師 Michael Arone 表示：「所有投資人關心的是，數據顯示通膨正朝著聯準會的目標邁進。這就是投資者關心的全部，平均時薪表明通膨放緩，他們對此感到雀躍。」

摩根士丹利全球投資辦公室分析師 Mike Loewengart 稱，聯準會政策正發揮作用的跡象浮現，這讓投資人感到欣慰，因為這表明聯準會不必變得比現在更過於「鷹派。」

然而，彭博行業研究分析師 Heather Burke 警告：「非農就業人數變化的中值估計為 20.2 萬人，而之前的估計為 26.3 萬，失業率將穩定在 3.7%。但聯準會估計今年失業率將飆升至 4.6%。在此之前，需求與供應不會保持一致，這將迫使聯準會保持鷹派立場，目前仍沒有機會轉向。」

Principal Asset Management 首席全球策略師 Seema Shah 指出：「事實上，鑑於非農就業報告，對經濟軟著陸的預期可能有所提升，不過，隨著失業率回到 3.5% 的歷史低點，預期薪資成長大幅下降能有多現實？聯準會可能對此持懷疑態度。」

Shah 預期：「要達到創紀錄的低失業率表明聯準會還有很多工作要做，政策利率將在短短幾個月內升至 5% 以上，硬著陸看起來是今年最有可能的結果。經濟衰退的時鐘正滴答作響。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主