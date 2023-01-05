Fed卡什卡里：應繼續升息 直到利率達到5.4%才停止

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周三 (4 日) 表示，在確定通膨已經觸頂以前，聯準會 (Fed) 應該在接下來的幾次會議上繼續升息，直到政策利率達到 5.4% 後才停止。

卡什卡里認為，即使有越來越多證據顯示價格壓力已經過了最糟的時期，但在確信通膨觸頂之前，至少在接下來幾次會議升息是合理的。

卡什卡里說：「我預測在利率達到 5.4% 後就會暫停，但無論終點利率在哪，我們都不會知道是否高到足以在合理時間內讓通膨回落到 2%。」他說，若有跡象顯示通膨將在更長一段時間內維持高檔，則有必要進一步調高政策利率。

卡什卡里是今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票委員，在疫情爆發頭幾年，他一直是聯準會鴿派，去年卻搖身一變成為最鷹派的官員之一。

目前 Fed 基準利率處在 4.25%-4.5% 的目標區間，在 FOMC 的 19 位參與者中，有 15 位預估目標利率將在未來數月上升 0.75% 或 1%。

Fed 同日公布會議紀要顯示，官員們仍致力於控制物價上漲的步伐，與此同時，他們擔心金融市場會對央行放慢升息腳步的行動產生誤解。

卡什卡利重申，Fed 應避免太快降息，只有在確定真正戰勝通膨時，才應該採取降息行動。