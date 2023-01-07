天然氣價格暴跌 能源股前景如何變化？

能源價格下跌，家庭開銷壓力可望下降，但壞消息是能源股投資人恐怕感到痛苦。

S&P 500 指數 2022 年下跌 19%，創下 2008 年以來最差年度表現，但能源精選產業 SPDR 基金 (XLE-US) 年度漲幅卻達 58%。能源股是去年股市表現最好的板塊，但 2023 年卻面臨壓力，因為冬季溫度較預期暖和，天然氣價格已自 52 週高點崩跌 60% 以上。

華爾街現在也開始對天然氣的前景感到緊張，儘管 2023 年才開始少許幾天，但天然氣價格已累計崩跌 17%，降至每百萬 Btu 3.72 美元，一些能源個股的跌幅也到百分比中高個位數，例如 EQT (EQT-US)、Coterra Energy (CTRA-US)、Antero Resources (AR-US)，但這一切恐怕只是剛開始。

投資銀行 TPH&Co 研究主管 Matt Portillo 表示，冬季氣溫較預期溫暖，讓天然氣價格提前下降，股價可能會再跌 20% 至 30% 才會觸底。

Portillo 很早就注意到天然氣面臨的不利因素，他去年 11 月指出，美國產量超過需求約 30 億立方英呎 / 每日，且美國使用這些剩餘天然氣的能力有限，即使歐洲因為俄國切斷供應需要其他來源的天然氣 ，但美國沒有足夠的基礎設施將剩餘的天然氣全部出口。

因應今年實施的供需規則，華爾街目前預期天然氣價格會出現更多波動，投資人可耐心等待今年下半年更具吸引力的估值。分析師似乎對 2024 年底和 2025 年的天然氣業務更樂觀。

花旗分析師 Paul Diamond 在討論天然氣長期基本面展望的報告上表示，「我們預期即將到來的波動將提供比目前更好的切入點，且預計近期的波動將持續整個冬天。」

即使如此，考量短期情況，Diamond 重申花旗集團近期調降以天然氣為導向的勘探和生產公司評級。Comstock Resources (CRK-US) 和 Coterra 維持「賣出」；EQT 和 Southwestern Energy (SWN-US) 仍為「中立」。

希望擴大能源股部位的投資者現在可關注 Chesapeake Energy (CHK-US)，根據 FactSet 調查，約等 80% 分析師給予該股「買進」評級，平均目標價是 142.79 美元，較現行股價隱含漲幅 68%。

Portillo 認為這是一次「防禦性買進」，雖然該公司面臨與同業一樣的問題，但該公司今年上半年預計出售其 Eagle Ford 頁岩資產，該收益可能用於買回庫藏股。

畢竟美股暴跌之際，買回庫藏股可能是非常好的資本利用方式。