大摩策略師：市場低估Fed升息態度 利率將在一段時間內維持5.25%

摩根士丹利 (大摩) 首席固定收益策略師 Jim Caron 周三 (4 日) 表示，面對美國有史以來最嚴重的通膨，市場低估聯準會 (Fed) 願意採取多大的升息措施來應對。

Caron 表示，儘管 Fed 官員已經預言 2023 年利率將提高至 5% 以上，但交易員仍持續低估未來政策緊縮的路徑。

Caron 說：「我認為升息週期沒有充分反映在市場價格中，市場反映的是人們預期利率會下降，我認為，人們需要聽聽央行總裁的說法以及對通膨的擔憂。在通膨得到控制之前，決策官員將繼續維持鷹派立場。」

Caron 也指出，除非發生戲劇性的事件，否則 Fed 將在一段時間內使利率維持在 5.25%，以確保通膨能夠得到控制。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周三也表示，在確定通膨已經觸頂以前，Fed 應該在接下來的幾次會議上繼續升息，直到政策利率達到 5.4% 後才停止。

卡什卡里認為，即使有越來越多證據顯示價格壓力已經過了最糟的時期，但在確信通膨觸頂之前，至少在接下來幾次會議升息是合理的。

目前 Fed 基準利率處在 4.25%-4.5% 的目標區間，在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的 19 位參與者中，有 15 位預估目標利率將在未來數月上升 0.75% 或 1%。

Fed 公布的會議紀要顯示，官員們仍致力於控制物價上漲的步伐，與此同時，他們擔心金融市場會對央行放慢升息腳步的行動產生誤解。