IMF：美國通膨尚未「轉危為安」 Fed應堅定升息

國際貨幣基金 (IMF) 第一副總裁 Gita Gopinath 警告，美國通膨尚未「轉危為安」，在對抗物價飛漲的戰鬥中，聯準會 (Fed) 還未取得最後勝利。

Gopinath 表示，儘管美聯準會 (Fed) 去年激進升息，近期總體通膨有所緩和，但她敦促 Fed 在今年持續升息。「若從勞動力市場的指標，以及通膨中僵化的部分來看，像是服務類通膨，我認為很明顯還沒有在通膨方面度過難關。」她建議 Fed 應堅持到底。

儘管近期一系列數據表明美國、歐洲和其他經濟體的通膨可能已經觸頂，能源價格從近期高點回落，家用電器和二手車等商品的成本也開始下降，但 Gopinath 認為，在包含薪資、能源和非食品相關部分通膨出現非常明確、持久下降前，Fed 保持限制性的貨幣政策是十分重要的。

Gopinath 支持 Fed 將基準利率升至 5% 左右，並在今年全年保持不變，如同最新的點狀圖預測。

IMF 總裁喬治艾娃先前也曾表示，各國央行應繼續提升利率，以對抗通膨。IMF 預估，還需要一段時間才能降至各國央行設定的約 2% 目標。通膨將在短期內開始下降，但在 2023 年恐怕仍難以回到央行設定的目標，要至 2024 年才有望接近這一目標。

IMF 首席經濟學家古林查斯 (Pierre-Olivier Gourinchas) 曾表示，各國央行對抗通膨的戰鬥，可能還需要 2 年時間才能發揮作用，失業率將因此上升，全球許多人的生活水準下降。