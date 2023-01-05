鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至0.13元，預估目標價為59元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2023年EPS預估：中位數由0.63元下修至0.13元，其中最高估值3.2元，最低估值-3.67元，預估目標價為59元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|3.2
|6.62
|最低值
|-3.67
|0.84
|平均值
|0.29
|3.79
|中位數
|0.13
|3.95
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|70,564,000
|102,538,000
|最低值
|32,357,000
|53,779,000
|平均值
|45,723,611.08
|67,621,380.27
|中位數
|45,963,000
|59,387,283
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|7.4
|2.51
|3.23
|12.8
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|85,604,158
|61,005,514
|51,727,458
|84,721,804
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2408/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。