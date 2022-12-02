台灣50成分股新增遠東新、刪除友達 12/19開盤當天生效

富時羅素公布包括台灣 50 指數等成分股調整，其中台灣 50 成分股新增遠東新 (1402-TW)，刪除友達 (2409-TW)；另外，光寶科 (2301-TW)、和碩 (4938-TW)、台灣高鐵 (2633-TW)、華新 (1605-TW)、緯穎 (6669-TW) 則是列為候補名單，相關調整將在 12 月 19 日開盤當天生效。
台灣中型 100 指數成分股新增奇鋐 (3017-TW)、友達 (2409-TW)、中石化 (1314-TW)，刪除遠東新 (1402-TW)、超豐 (2441-TW)、裕日車 (2227-TW)；另外，中鼎 (9933-TW)、豐興 (2015-TW)、台郡 (6269-TW)、GIS-KY(6456-TW)、彩晶 (6116-TW)、神達 (3706-TW)、漢唐 (2404-TW)、聯合再生 (3576-TW)、威盛 (2388-TW)、啟碁 (6285-TW)。
在高股息成分股部分，成分股新增日月光投控 (3711-TW)、奇鋐 (3017-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)、可成 (2474-TW)、中信金 (2891-TW)、台光電 (2383-TW)、遠東新 (1402-TW)、台塑 (1301-TW)、興富發 (2542-TW)、鴻海 (2317-TW)、京城銀 (2809-TW)、景碩 (3189-TW)、旺宏 (2337-TW)、南亞 (1303-TW)、南電 (8046-TW)、力成 (6239-TW)、瑞昱 (2379-TW)、潤泰全 (2915-TW)、永豐金 (2890-TW)、大成鋼 (2027-TW)、台玻 (1802-TW)、同欣電 (6271-TW)、裕民 (2606-TW)、慧洋 - KY(2637-TW)、元大金 (2885-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)。
至於中鋼 (2002-TW)、中鴻 (2014-TW)、超豐 (2441-TW)、台泥 (1101-TW)、陽明 (2609-TW) 則從高股息名單中刪除。
另外，台灣資訊科技指數成分股納入奇鋐 (3017-TW)，刪除超豐 (2441-TW)；台灣發達指數成分股納入中石化 (1314-TW)，刪除裕日車 (2227-TW)。