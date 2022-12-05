指數看回不回，集團作帳話題延燒題材股夯，記憶體供應鏈概覽

一、指數看回不回，集團作帳話題延燒題材股夯

即便國際股市轉趨震盪，其中科技類股略顯疲態，但本日台股仍有開低走高的好表現，重返萬五關口，目前上漲近百點，預估量為 2508 億。

盤面上來看，貢獻指數多方漲點的依序為 (2330-TW) 台積電、(2454-TW)聯發科、(8046-TW)南電、(3037-TW)欣興、(2891-TW)中信金，造成盤勢壓抑的則為 (2882-TW) 國泰金、(2881-TW)富邦金、(5876-TW)上海商銀、(2201-TW)和泰車、(6669-TW)緯穎，

單就以多方貢獻漲點而言，護國神山歷經 25% 強彈後，本日買盤意願仍舊相當積極，同時觀察台幣匯率已於盤中衝破 30.5 大關，外資回流或是帶動指數看回不回的關鍵之一，而雖然聯發科也扮演盤面要角，但部分 IC 設計族群欲振乏力，其中矽智財 (IP) 個股如 (3443-TW) 創意、(3529-TW)力旺、(3661-TW)世芯 - KY、(6643-TW)M31、(6533-TW)晶心科等個股大都呈現開高走低，其中創意創高後翻黑下挫，顯示短期市場目光或許有所轉移。

除此之外本日 ABF 載板概念不論在貢獻漲點或者成交值皆榜上有名，其中 (3037-TW) 欣興、(8046-TW)南電、(3189-TW)景碩、(4958-TW)臻鼎 - KY 等個股普遍也都有強勢的表現，綜觀載板族群本年度修正幅度普遍達逾 50% 更甚 70%，而近期的強勢或許與外資回流有高度相關性，但就在應用端而言，ABF 載板當前仍是未來產業趨勢，是否會重新吸引資金，值得關注。

稍早盤前提及，台積電赴美設廠，相關半導體設備供應商就是可以留意的方向，而今盤面強勢個股

在財報空窗期的情況下，市場開始有了諸多想像，其中又以集團作帳話題最夯，而集團個股其實包山包海又各擁題材，

比如說威盛集團相關個股如 (2388-TW) 威盛、(2498-TW)宏達電擁元宇宙題材，(6756-TW)威鋒電子則是高速傳輸，聯電集團的 (3035-TW) 智原擁矽智財、(3037-TW)欣興則是 ABF 載板、華新麗華則是以 (1605-TW) 華新、(4919-TW)新唐切入電動車領域，(2344-TW)華邦電則是記憶體，中美晶集團以矽晶圓題材為主，主要概念股有 (5483-TW) 中美晶、(6488-TW)環球晶，台塑集團則是 ABF 載板 (8046-TW) 南電、記憶體大的 (2408-TW) 南亞科。

在市場氛圍轉趨樂觀的情況下，倘若 CPI 如預期降溫，相關個股是否上演慶祝行情，就是可以關注的方向。

二、生活聊產業– 記憶體供應鏈

有了揮發與非揮發性的概念後，我們可以知道記憶體不僅僅是橋梁，也可以扮演儲存資料的角色，在整個記憶體產業中，單純扮演橋樑，斷電後就不會儲存資料的揮發性記憶體 (DRAM) 佔了整體產值約 53%，而扮演儲存角色，關閉電源仍可以儲存資料的非揮發性記憶體佔了剩下的 55%，的大容量 NAND Flash 則是 45%，小容量的 NOR Flash 則是 2%，

今天我們先以產值佔比高的 DRAM 來看相關供應商有誰呢？

DRAM

晶粒供應商依序為 三星、海力士、美光、(2408-TW) 南亞科、(2344-TW) 華邦電。

記憶體 IC 設計則為 三星、美光、海力士、(3006) 晶豪科

模組廠則為 (3260-TW) 威剛、(4967-TW) 十銓、(8271-TW) 宇瞻、(8088-TW) 品安、(2451-TW) 創見、(4973-TW) 廣穎、(8277-TW) 商丞、(8088-TW) 品安、(2425-TW) 承啟

封測廠則有 (6239-TW) 力成、(3711-TW) 日月光、(8150-TW) 南茂、(8110-TW) 華東、(1434-TW) 福懋

小晶片先進封裝技術則為 (6531-TW) 愛普

談完最大宗的 DRAM，明天我們會提到 NAND Flash 以及 NOR Flash 相關供應鏈。

1. 全 4 檔 00893、00895、00896、00901 電動車 ETF 比較

2. 15 檔基本面佳的 5G 概念股族群

3. 股票新手入門：股票手續費怎麼算？扣款日、獲利入帳時間？

4. 金融股存股好嗎？現在該繼續存嗎？

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險