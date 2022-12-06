市場觀望指數走疲，選小不選大，記憶體供應鏈概覽(2)

一、台積電走軟指數走低，題材股強勢

美國經濟數據引發市場擔憂，隨著本日台幣貶值幅度的擴大，指數跌勢也加劇，當前下挫約百點，預估量為 2284 億。

盤面上來看，貢獻漲點多方指標依序為 (5871-TW) 中租 - KY、(1476-TW)儒鴻、(2892-TW)第一金、(4958-TW)臻鼎 - KY、(3008-TW)大立光，造成盤勢壓抑的則為 (2330-TW) 台積電、(2317-TW)鴻海、(6415-TW)矽力 *-KY、(2882-TW)國泰金、(2454-TW)聯發科。

單就漲跌點貢獻來看，多方指標多為防禦型或先前處於盤整的個股，值得注意的是，(4958-TW)臻鼎 - KY 在本日創下波段新高，而這或與其第三季財報合併營收與稅後淨利雙雙創下同期歷史新高有關，且公司認為，第四季會是手機和消費性電子出貨高峰，且汽車、伺服器版已投入量產，未來訂單能見度佳，而不只臻鼎 - KY 表現相較於大盤強勢，觀察同族群的 (3037-TW) 欣興、(8046-TW)南電等相關族群皆有相較於指數強勢的表現，顯示當前資金除做夢題材外，也相較青睞營運較有動能的個股。

此外，(3443-TW)創意股價於本日創下波段新高，帶動 (3035-TW) 智原、(3529-TW)力旺、(3661-TW)世芯 - KY、(6643-TW)M31、(6533-TW)晶心科等矽智財族群成為盤面相較抗跌的族群，而生技族群則是波動劇烈，稍早 (1760-TW) 寶齡富錦、(4743-TW)合一、(1795-TW)美時等個股創下波段新高後，皆出現較大的回落，(6472-TW)保瑞更是一度打入跌停，顯示當前盤面大都以個別題材類股帶動而走強，但如此盤面也意味資金與族群間轉的轉換較快。

在大市稍有觀望的氛圍下，除題材股外，擁集團作帳話題、營運動能仍強的個股，仍會是值得關注的方向。

二、生活聊產業– 記憶體 (Flash) 供應鏈

先前提及，記憶體主要根據斷電後能否儲存資料來做區分，主要有「揮發性」與「非揮發性」，而非揮發性主要特性是斷電後依然仍夠儲存資料，因此目前被廣泛運用於儲存裝置，當中主要又分為唯讀記憶體 (ROM) 與快閃記憶體(Flash)，而快閃記憶體當中，又可分為 NAND Flash 與 NOR Flash，會根據應用不同而有不同的使用場景，但大部分情況下，NAND 因可斷電保存資料且價格便宜，大多運用在個人電腦與手機的容量上，上圖的 NAND Flash 即為電腦中常見的固態硬碟(SSD)，而 NOR Flash 雖穩定可靠，但容量小單位成本高，經常應用於需儲存程式碼、參數的場景。

比方說我們常見的主機板中的韌體、首次啟用路由器的基礎設定檔等，就連任天堂 Switch 的 Joy-con 手把也可見其蹤跡，因此我們可以知道記憶體應用於消費性電子如電腦、手機等，因此與這些需求息息相關。

NAND Flash 供應鏈：

晶粒供應商：三星、鍇俠、海力士、英特爾、美光、長江儲存

記憶體控制 IC：Marvell、(8299-TW) 群聯、慧榮

記憶體 IC：三星、美光、海力士、(3006-TW) 晶豪科

模組廠：(8271-TW) 宇瞻、(2425-TW) 承啟、(8088-TW) 品安、(8277-TW) 商丞、(2451) 創見、(4973-TW) 廣穎、勁永

封測廠則有：(6239-TW) 力成、(3711-TW) 日月光、(8150-TW) 南茂、(2329-TW) 華泰

NOR Flash 供應鏈：

晶粒供應商：(2337-TW) 旺宏、(2344-TW) 華邦電、兆易創新、賽普拉斯

封測廠：(6239-TW) 力成、(8110-TW) 華東、(2337-TW) 旺宏

在今年度通膨引發的終端消費性需求疲軟，該產業自然就變慘業，而市場當前普遍預期明年下半年有望復甦，但實質需求何時回溫，就會影響到記憶體報價，也會牽動市場對於該產業的展望與看法。

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