Bed Bath & Beyond拋破產預警 盤中股價崩跌近24%

美國家居用品零售商 Bed Bath & Beyond 周四（5 日）以第三季銷售銷售低於預期為由，發布「持續經營的能力存在重大疑慮」警告，表示在未來幾個月之內可能沒有現金支付租賃協議或供應商款項等費用。消息傳出後 Bed Bath & Beyond 盤中股價崩跌近 24%，接近 1992 年上市以來最低。

截稿前，Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 盤中股價下跌 23.9%，每股暫報 1.83 美元，市值接近 1.6 億美元。

對最新財報發出警訊

Bed Bath & Beyond 是那斯達克交易所今日交投相當活躍的股票之一，美股開盤不到 10 分鐘易手量已接近 940 萬股。該公司將於下周二（10 日）美股開盤前公布第三季財報。

該公司聲明中警告，2022 會計年度第三季（截至去年 11 月 26 日）的淨銷售額估約 12.59 億美元，較 2021 年同期的 18.78 億美元下滑 33%，主因是消費者流量減少和可用庫存水準降低。

另外，該公司預估當季淨損約 3.858 億美元，較 2021 年同期淨損 2.764 億美元擴大近 40%，其中包括一筆約 1 億美元的不明提列費用。

Bed Bath & Beyond 表示，儘管公司持續採取行動改善現金狀況，並緩解任何潛在的流動性短缺，但有鑑於 2022 會計年度前三季的經常性虧損和經營現金流為負，結合當前的現金和流動性運測得出結論為：「持續經營能力存在重大疑慮」。

因此會考慮所有策略選擇，包括對債務進行重組或再融資、尋求額外的債務或股本融資、減少或延遲公司的業務活動和策略舉措，或者出售資產、其他策略交易和申請破產保護。

債務負擔重與債權人缺乏信任

該公司還坦言，曾嘗試遊說債權人將 2023 年 1 月 4 日到期的無擔保優先債券換成到期日更久的新債，因未能獲得足夠支持已決定中止計畫。

去年 12 月的美國證券交易委員會（SEC）文件顯示，該公司背負的 2024、2034 和 2044 年到期無抵押債券合計近 12 億美元，這些債券交易價格近來低於面值，均凸顯其債務負擔深重而且與債權人缺乏信任。

財報曝營收逐步下滑頹勢

Bed Bath & Beyond 第二季營收報 14.3 億美元，低於華爾街預估的 14.7 億美元，經調整後每股虧損 3.22 美元，遠遜市場預期的每股虧損 1.85 美元。淨損報 3.662 億美元，2021 年同期為虧損 7,320 萬美元。

此次 Bed Bath & Beyond 的預警結合先前第二季的財報來看，可知該公司在去年底的營收持續走弱，淨損季增擴大截至去年 8 月底，其自由現金流為 8.5 億美元，第二季已消耗 3.25 億美元。瑞銀曾預估，未來兩個會計年度共 8 季內，Bed Bath & Beyond 將燒掉 15 億美元現金。

華爾街不看好轉型計畫

其實不少分析師並不看好 Bed Bath & Beyond 的轉型句話，認為計畫需要時間生效而且沒有吸引力，並認為破產才是該公司最有可能的目的地。

此外標普全球信評去年 8 月曾將該公司信用評等進一步下調至負面展望，理由是銷售不佳、流動性萎縮和債務到期迫在眉睫。該機構表示，宏觀經濟環境正在惡化，本就令家居用品銷售前景不佳，負面展望說明該公司可能在 12 個月內出現債務違約或進行重組的風險。

旗下品牌 BuyBuy Baby 是唯一值錢資產

目前外界最看好的是 Bed Bath & Beyond 旗下資產嬰兒零售品牌 BuyBuy Baby，先前維權投資人 Ryan Cohen 曾敦促該公司出售這一資產，但計畫卻一再推遲。

去年 8 月 Bed Bath & Beyond 憑藉 BuyBuy Baby 的資產價值優越，獲得 5 億美元的新融資，其中包括 3.75 億美元貸款，而這已經是該公司當時可以借到的最高金額。