〈美股盤後〉數據引發鷹派升息擔憂 道瓊跌近340點 那指挫近1.5%

就業數據顯示勞動力市場持續強勁，加劇聯準會持續升息的預期，儘管聯準會超級鷹派官員意外釋出鴿派言論，美股主指週四 (6 日) 仍收低，2 年期美債殖利率創一個月來最大漲幅，科技股成重災區。

道瓊週四收盤下跌近 340 點，標普走弱逾 1%、那指收低逾 1.4%，費半收黑 1.03%。

數據方面，有「小非農」之稱的美國 ADP 就業報告數據顯示，去年 12 月民間就業新增 23.5 萬人，遠超市場預期，同時，美國上週初領失業金人數報 20.4 萬人，低於市場預期，也證實就業市場火熱，加劇投資人對聯準會持續升息的預期

政經方面，去年 12 月會議紀要顯示，聯準會官員預期，由於通膨居高不下，今年開始降息將不適當。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週四指出，聯準會仍有許多工作要做以抑制通膨，市場情緒承壓。

被視為「超級鷹派」的聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四釋出鴿派言論指出，美國通膨依舊太高，但某些指標正在回落，2023 年可能是告別通膨飆升的一年。

布拉德認為，雖然目前政策尚未足夠具限制性，但正在接近並將在今年達到這一水平，暗示他可能會放棄超過 5% 的終點利率觀點，從而使美股脫離當日低點，美債殖利率走高。

美國眾議院議長選舉持續陷入膠著，黨內極右翼杯葛之下，共和黨領袖麥卡錫 (Kevin McCarthy) 週四第九輪表決後仍未能拿下議長位置。

俄國侵烏戰爭將滿一年，俄羅斯總統普丁指示俄軍在東正教聖誕節期間停火一天半，還呼籲烏克蘭方面宣布停火，讓民眾有機會參加聖誕節的宗教與儀式活動，烏克蘭回應，只有俄軍離開烏領土，才可能臨時休戰。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.62 億例，死亡數突破 670 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週四 (5 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊僅能源股獨強，房地產、公用事業和資訊科技領跌。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王全數淪陷。蘋果 (AAPL-US) 下滑 1.06%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.13%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.96%；Meta (META-US) 跌 0.34%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.37%。

道瓊成分股逾半收黑。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 大跌 6.13%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 2.88% ；Honeywell (HON-US) 下跌 2.65%；美國運通 (AXP-US) 下跌 2.39%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.8%。

費半成分股普遍走低。美光 (MU-US) 漲 0.94%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.28%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.40%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.32%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.43%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.91%；AMD (AMD-US) 下跌 3.60%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.77%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.16% ；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.37% ；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.11%。

企業新聞

加密貨幣銀行資本公司 Silvergate Capital (SI-US) 暴跌 42.86% 至每股 12.57 美元。Silvergate Capital 發布初步第四季財報，顯示大量客戶提款，其數位資產客戶的存款總額從第三季末的 119 億美元降至 38 億美元，下降約 68%。

高通 (QCOM-US) 走軟 1.91% 至每股 109.40 美元。高通宣布已與銥星通訊 (IRDM-US) 合作，於執行 Google Android 作業系統的高階智慧型手機上提供基於衛星的訊息服務。

美國家居用品零售商 Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 重挫 29.88% 至每股 1.69 美元。Bed Bath & Beyond 示警，公司虧損不斷擴大及財務問題加劇，可能再撐不過一年，目前正考慮各種財務選項，包括聲請破產保護。

美國家居用品零售商 Bed Bath & Beyond 考慮聲請破產保護 (圖片：AFP)

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 2.90% 至每股 110.34 美元，但市值仍高於豐田、通用汽車和福特的總和。Edward Jones 分析師 Jeff Windau 週四將特斯拉股票評級從「持有」上調至「買入」，認為特斯拉股暴跌並未反映其長期增長機會。

電商龍頭亞馬遜 (AMZN-US) 下滑 2.37% 至每股 83.12 美元。亞馬遜執行長 Andy Jassy 透過公開員工說明書表示，公司計劃裁員 1.8 萬人，主要涉及電商和人力資源部門等，此裁員規模完全打破過往美國科技產業的裁員記錄。

經濟數據

美國去年 12 月 ADP 新增就業人數報 23.5 萬，預期 15 萬，前值 12.7 萬

美國上週初領失業金人數報 20.4 萬，預期 22.5 萬，前值 22.3 萬

美國上週續領失業金人數報 169.4 萬，預期 170.8 萬，前值 171.8 萬

美國去年 12 月服務業 PMI 終值報 44.7，預期 44.4，前值 46.2

美國去年 12 月綜合 PMI 終值報 45.0，預期 44.6，前值 46.4

華爾街分析

摩根士丹利全球投資辦公室分析師 Mike Loewengart 表示：「雖然週五非農數據有助大家更了解整體就業市場，但小非農數據超過預期以及申請失業金人數低於預期表明，勞動力市場仍然具有彈性。」

Loewengart 補充：「這些都是在知名企業宣布大規模裁員之後發生的，因此毫無疑問，市場壓力正在對企業造成壓力，但招聘何時會明顯放緩還有待觀察。」

Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Ian Shepherdson 提到：「12 月會議紀要顯示，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員仍然關注當前通膨和風險，對貨幣政策過度的擔憂很少受到關注。在數據明顯出現重大轉變之前，切勿指望他們會軟化通膨底線。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主