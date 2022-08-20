「鑽石手」Cohen拋售BBBY 下一站GameStop？

散戶是「鑽石手」還是「紙手」？Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 的考驗來了。

被視為迷因股大王的 GameStop 董事長 Ryan Cohen 去年因為 GameStop 帶起的迷因股風潮，受到散戶追捧。他日前已拋售所有 BBBY 持股，背離 Reddit 論壇上一大票散戶的期待，但出售對他來說，可能是明智的決定。

Cohen 旗下投資公司 RC Ventures 初始以每股 15.34 美元的均價買進 BBBY ，本周二和周三以每股 18.68 美元至 29.22 美元之間的價格拋售 BBBY 持股，就連看漲期權也出售了，消息震驚市場，BBBY 周五崩跌 40.54%，盤後續挫 12% 以上，報每股 9.69 美元。

即便是億萬富翁，在一筆交易中損失 2/3 的錢絕對不是快樂的事。

BBBY 走勢激烈，6 月 26 日到 8 月 17 日期間，該股飆升逾 400% ，任何聰明的投資者都會像 Cohen 一樣獲利了結，入袋為安，畢竟稍一遲疑可能就讓龐大的 6000 萬美元收益轉變成鉅額虧損。

富國銀行分析師 Zachary Fadem 周四指出，BBBY 第二季恐因商店客流量下降而使業績更疲軟，但其股價竟然還飆升。BBBY 甚至不得不發表聲明，警告公司因流通資金低得嚇人，正在採取措施加強其資產負債表。

Fadem 寫道：「我們認為，BBBY 股價再次與經濟現實脫鉤的事情已成定局。」

事實證明，想要扭轉 BBBY 業績局面恐怕比 Cohen 當初買進時所設想的要困難許多。瑞銀分析師 Michael Lasser 指出，當前的零售環境無利於 BBBY 扭轉業務局面，因為消費者支出環境變得更加不穩定，且過去幾年需求激增的類別，近來已大幅減少，例如燒烤架、小家電等，這樣的條件讓 BBBY 更難看到轉機。他給予 BBBY「賣出」評級。

Cohen 拋售合情合理，但是他打破了迷因股交易基本規則──永遠不賣。

「鑽石手」(Diamond Hands) 本應承受所有壓力，但 Cohen 卻沒有，這令其他迷因股散戶更加擔心，如果他會拋售 BBBY，那麼也可能在某個時刻對 GameStop (GME-US) 持股如法炮製。

「鑽石手」指持貨人的持貨能力很強，「紙手」即形容持貨人的持貨能力弱，小波動就被嚇得立即出貨。

GameStop 股價周五一度重挫 8% 以上，最終跌幅收斂至 3.8%，收每股 36.49 美元，依舊保持在今年曾收盤的 25 美元至 50 美元之間，倘若跌破 25 美元，其他鑽石手恐怕也會感覺燙手了。

然而，市場如此動盪，買進後永久持有的意義何在？尤其是持有業務品質和財務狀況不佳的企業股票，或許對迷因股而言，根本不存在鑽石手。