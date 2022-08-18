維權股東擬拋售BBBY 迷因股散戶恐慌 盤後跌逾18%

迷因股 Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 周三 (17 日) 收漲近 12%，但因維權投資人 Ryan Cohen 在文件中示意將出售全部持股，導致盤後大跌，全數回吐交易時間收益。

根據提出給美國證交會 (SEC) 的 144 表格，RC Ventures 提議出售 945 萬股 BBBY 股份，即對該公司的全數持股。144 表格是擬議證券出售的正式通知。

RC Ventures 和 Bed Bath 的代表沒有立即回應媒體置評請求。

根據稍早 SEC 文件，RC Ventures 直接擁有的 778 萬股 Bed Bath 股份，購買總價約為 1.194 億美元，不包括經紀佣金。RC Ventures 直接擁有的 167 萬股 Bed Bath 可行使看漲期權的購買總價約為 180 萬美元，不包括經紀佣金。

看漲期權賦予買方以固定執行價格購買股票的權利，但沒有義務。Cohen 的期權執行價格為 60 美元、75 美元和 80 美元。

根據 CNBC 的計算，如果 Cohen 以周三 23.08 美元的收盤價出售所有 Bed Bath 普通股，他將淨賺約 6000 萬美元。Cohen 是 GameStop 董事長兼 Chewy 創辦人。

Cohen 今年 3 月初首次透露，他透過 RC Ventures 持有 Bed Bath 近 10% 股權。根據 FactSet ，截至 3 月底，他的持股比重提升至 11.82%。

當時 Cohen 寫信給 Bed Bath 時任執行長 Mark Tritton，認為 Bed Bath 公司難以扭轉市占下滑的局面，也難以應對供應鏈困境。他也敦促 Bed Bath 考慮出售其 Buybuy Baby 連鎖店。

3 月下旬，Bed Bath 表示已與 RC Ventures 公司達成協議，將 Cohen 選擇的 3 人加入其董事會，立即生效。

然而，才過 3 個月，Bed Bath 突然在 6 月撤換執行長 Tritton，任命重組專家和獨立董事 Sue Gove 擔任臨時執行長。此前該公司又度過銷售低迷和巨額虧損的一季。

Bed Bath 近期一直面臨流動資金的問題，在購物假期、返校和大學開學這些購物旺季來臨前夕，彈盡糧絕坐困愁城。

Bed Bath 第一季的現金和等值現金約為 1.08 億美元，低於去年同期的 11 億美元，其淨損自 2021 年同期的 5100 萬美元暴增至 3.58 億美元。

儘管如此，近日迷因股又出現熱潮，其中以 Bed Bath 受益最大。截至周三收盤，該股今年迄今已上漲 58%，輕鬆跑贏大盤。

單就 8 月份 Bed Bath 就飆漲 300% 以上，成交量可觀。FactSet 的數據顯示，該股周二成交量近 4 億股，周三成交量為 2.49 億股。

根據第三方數據提供商 Quiver Quantitative 的數據，過去一周，Bed Bath 一直是 Reddit 平台上被提及次數最多的股票。

針對周三 Cohen 拋售持股的消息，散戶在 Reddit 平台 Wall Street Bets 論壇上強調，144 表格只是提議出售的通知。

網友回應：「Ryan Cohen 還沒賣，144 表格只是出售的『權利』，不代表正要賣或已經賣了，只要持有一家企業股權 10% 或以上，你就得提出那個表，才能在接下來 90 天內有權利出售持股。」

另一位網友也說：「他當然沒賣，他跟我們一樣都是猿。」(迷因股散戶常以「猿 (ape)」自稱或稱其為「猿國」。)

Bed Bath 周三收漲 11.77%，但盤後應聲重挫 18.33%，報每股 18.85 美元。