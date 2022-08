割韭菜了！BBBY等迷因股骨牌式暴跌

由於避險情緒升溫,散戶熱炒的北美家具用品連鎖零售商 Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 週五 (19 日) 股價狂瀉逾 40%,創上市以來最慘單日表現,其他迷因股也骨牌式暴跌。分析師指出,巨額債務和現金短缺是這些迷因股的共同問題,激進基金投資人可在股價飆升之際盡速獲利了結,投資人不得不小心被「割韭菜」。

Bed Bath & Beyond 本週聘請債務重組律師,大股東 GameStop 董事長 Ryan Cohen 完成出清 Bed Bath & Beyond 持股,套現近 6000 萬美元,投資人對該公司扭虧為盈失去希望,Bed Bath & Beyond 週五暴跌 40.54% 至每股 11.03 美元,打破 2021 年 1 月 28 日創下的單日跌幅 36.4% 的紀錄。

Bed Bath & Beyond 本週累計下跌 15.0%,儘管如此,該股在過去一個月還是大漲 110.3%,超過標普同期 7.6% 的漲幅。

富國銀行分析師 Zachary Fadem 指出:「Bed Bath & Beyond 一直在努力應對庫存和銷售下滑問題,現金流也依然令人擔憂,我們相信 BBBY 股價已再次與經濟現實脫鉤。」

Susquehanna Financial Group 分析師 Christopher Jacobson 週五解析:「隨著 BBBY 持續呈現極端走勢,同時出現大量選擇權交易,提醒投資人,在此價位和隱含波動率經常同時變動,迷因股可能會出現異常的波動。」

其他迷因股也在本週五慘遭滑鐵盧。受 Cineworld 集團聲請破產消息拖累,同為散戶追捧的 AMC 娛樂 (AMC-US) 也回落 6.58%,本週累跌 26.8%。GameStop(GME-US) 週五下跌 3.80%,本週跌幅達 14.2%。數位行銷 Vinco Ventures (BBIG-US) 週五下跌了 20%,但本週仍上漲了 63.4%。

AMC 和 GameStop 的現金狀況仍然令人擔憂 (圖片:AFP)

研究公司 New construct 數據顯示,AMC 和 GameStop 的現金狀況仍然令人擔憂。分析師 Matthew Fox 表示,儘管今年以來美國票房表現強勁,《捍衛戰士:獨行俠》《小小兵 2:格魯的崛起》皆取得驚豔票房佳績, AMC 仍負債超過 50 億美元,尚未盈利。

Fox 稱,Cohen 沒有表現出對 GameStop 失去信心的跡象,但 Cohen 突然拋售 Bed Bath & Beyond 之舉應提醒迷因股投資人,激進基金投資人可在股價飆升之際盡速獲利了結。