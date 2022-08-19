大股東Cohen真賣光了！迷因股BBBY收挫近20% 盤後再崩跌逾44%

根據周四 (18 日) 下午發布的證券文件，維權投資者、GameStop 董事 Ryan Cohen 確實已經清倉 Bed Bath & Beyond (BBBY-US)，而非僅是「提前通知」。

該文件顯示，Cohen 旗下投資公司 RC Ventures 在周二和周三以每股 18.68 美元至 29.22 美元之間的價格拋售 BBBY 持股，就連看漲期權也出售了。

迷因股 Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 周三 (17 日) 收漲近 12%，但盤後傳出 Ryan Cohen 提出給美國證交會 (SEC) 的 144 表格，顯示 RC Ventures 提議全數拋售 BBBY 股，導致盤後大跌，全數回吐交易時間收益，跌逾 18%。

然而，針對周三 Cohen 準備拋售持股的消息，散戶在 Reddit 平台 Wall Street Bets 論壇上強調，144 表格只是提議出售的通知，是為了取得未來 90 日出售持股的權利，並非已經出售。部分散戶認為，Cohen 不會真的拋售 BBBY，因為 Cohen 宛如「迷因股國的山大王」。

周四文件證實後，BBBY 收挫 19.63%，盤後崩跌超過 44% ，報每股 10.27 美元。Cohen 初始以每股均價 15.34 美元買進 BBBY 股。

Bed Bath & Beyond 周三聲明，已在 3 月與 RC Ventures 達成「建設性協議」，並正在探索其財務結構的潛在變化。

Bed Bath & Beyond 本月股價飆升且本月成交量異常高，部分原因是迷因股熱潮明顯復甦，散戶大力推動。截至周四收盤，8 月 BBBY 股價上漲超過 200%。