有錢更該擔心？ WSJ：美國準備迎接「富人衰退」

金融市場 2023 年最重要的主題之一是，美國經濟到底會不會陷入衰退，華爾街日報 (WSJ)，假如衰退預言成真，或者只是在經濟衰退擦邊球，富裕人士都將受到非比尋常的打擊，因此這波可稱為「富人衰退」(richcession)。

沒有人喜歡景氣低迷，窮人變得悽慘、中產階級財務惡化，富豪通常只是生活比較不方便一點。但這次情況不同，有錢人這次狀況反而會比較大的打擊：他們的所得成長率遠低於其他族群。

聯準會 (Fed) 統計顯示，美國最頂層五分之一家庭去年第 3 季的淨資產，只比疫情爆發前的 2009 年增加 22%，與 2021 年底相比甚至下滑 7.1%，反映股市下跌的衝擊。富裕人士的薪資也增加得比較慢，亞特蘭大聯準銀追蹤薪資的資料顯示，所得排在前四分之一者的薪資年增率僅 4.8%。

比起以往的經濟衰退，美國窮人在這次 COVID-19 疫情期間反而好過，因為疫情爆發初期政府大發現金支票，加上現在勞動力市場緊俏、找人不容易，減輕窮人因為通膨所受的打擊。

Fed 統計顯示，美國最底層五分之一家庭去年第 3 季的淨資產，比 2009 年增加 42%，與 2021 年底相比也增加 17%。而亞特蘭大聯準銀的資料顯示，今年 11 月，所得排在後面四分之一者的薪資年增率為 7.4%。

最近浮現的裁員潮，對高所得者的衝擊也比較大，許多宣布人力精簡的都屬於高薪且知名的科技公司。證券申報資料顯示，Meta 員工 2021 年薪資中位數為 29 萬 5785 美元，推特員工為 23 萬 2626 美元，而亞馬遜雖然大部分人力為薪資較低的一群，但該公司這次裁員主要鎖定的也是白領階層。

美國服務業目前極度缺乏人力，這讓許多經濟學家相信，就算經濟衰退到來，就業市場也不會受到太大打擊。相對貧窮的美國人面對這次的景氣低迷，可能比以往好過一些，他們的財務狀況比之前改善，可能也比較不會經歷嚴重的失業。

至於那些以富人為主要客群的產業，在 2023 年可能感受到一陣陣景氣寒風。