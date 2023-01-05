歐元區去年11月PPI年增27.1% 連兩個月下降

歐盟統計局周四（5 日）數據顯示，去年 11 月歐元區生產物價指數（PPI）年增率連兩個月下降，主因是能源價格下滑所致，同時不包括能源在內的整個工業品價格指數漲幅也有所回落。

根據歐盟統計局數據，去年 11 月歐元區 PPI 年增 27.1%，略低於市場預期的 27.5%，較前值 30.5% 大幅回落；按月來看下滑 0.9%，略低於市場預期的下滑 0.8%，雖然較前值的下滑 2.9% 的降幅有所收窄，但仍處在降溫勢頭。

觀察數據細項，去年 11 月歐元區 PPI 在能源領域上月減 2.2%，中間產品領域下滑 0.4%、耐用消費品上成長 0.2%、資本財價格上漲 0.3%、非耐用消費品上漲 0.6%。不包括能源在內的整個工業品價格指數上漲 0.1%，較前值成長 0.5% 有所下滑。

按國家來看，去年 11 月保加利亞、斯洛伐克、希臘的 PPI 年降幅最大，分別為 - 12.6%、-11.6% 和 - 6%，而義大利、瑞典和愛爾蘭的年增幅度最大，分別為 3.3%、2.7% 與 2.4%。

歐元區 PPI 回落的同時，該區的消費者物價指數（CPI）也在放緩，去年 11 月歐元區調和 CPI 年增率終值為 10.1%，為 1 年半以來首次放緩。不過，目前歐元區通膨仍處在高峰，11 月核心調和 CPI 依舊為歷史新高，給歐洲央行（ECB）帶來壓力。

ECB 上月聲明表示，為確保讓通膨及時回落到目標，仍必須「穩步大幅」升息。ECB 總裁拉加德還表示通膨仍有升溫風險，需要為降低通膨近一步升息。

ECB 最新預估顯示，去年 CPI 增速為 8.4%、今年 CPI 增速為 6.3%、明年 CPI 增速為 3.4%、2025 年 CPI 增速為 2.3%。從 ECB 預估來看，歐元區的通膨要到 2025 年才會回到其 2% 的目標區間。