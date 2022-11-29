拉加德認為歐元區通膨尚未觸頂 升息恐尚未結束

歐洲央行總裁拉加德周一（28 日）表示，歐元區通膨尚未觸頂，其結果可能會比目前預期的還高。這番話也意味著歐洲央行近期的升息尚未接近結束。

拉加德周一說，自己希望看到通膨率在 10 月觸頂，但恐怕不會走到這步，因為有太多的不確定性干擾，尤其是在能源價格高漲影響零售的狀況下，因此不能假設通膨實際上已經觸頂。

幾乎所有經濟學家都預測，儘管歐元區 11 月消費者物價指數（CPI）的整體增速可能在 1 年半以來首次放緩，但仍保持在 10% 以上。外媒訪調的 41 位經濟學家預測歐元區 11 月 CPI 年增率的中值為 10.4%，前值為 10.6%。

歐洲央行管理委員會 25 名成員中已有部分成員呼籲放緩升息步調，特別是在央行開始計劃削減其高達 5 兆歐元的債券的情況下。

然而，由於歐元區目前的通膨是歐洲央行的 5 倍多，其他官員認為要降通膨沒有任何喘息空間。荷蘭央行總裁諾特（Klaas Knot）同日稍早表示，歐洲應該替央行讓通膨回到目標的「漫長時期」做好準備。

拉加德表示：「我們需要走多遠、需要以多快速度實現這一目標，將取決於我們的最新展望、衝擊的持續性、薪資和通膨預期的反應，還有我們對政策傳導的評估。」

拉加德認為，由於物價壓力持續存在，可能導致借貸成本上升到限制經濟成長的水準。她也提到每次向歐洲央行頂尖經濟學家請益風險時，答案往往是目前的風險上行。

投資人正在尋找歐洲央行大幅升息意願減弱的跡象，此前歐洲央行進行史上最大幅度升息，而且歐元區 19 國正準備迎接經濟衰退。