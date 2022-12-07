歐元區第三季GDP終值上修至0.3% 優於預期

歐盟統計局（Eurostat）周三（7 日）公布數據顯示，歐元區第三季國內生產毛額（GDP）終值小幅上修至 0.3%，略高於初值與市場預期的 0.2%，主因是家庭支出和企業投資支撐經濟，儘管歐洲能源危機引發的衰退可能已經開始。

儘管歐元區第三季經濟增速小幅上修，但與第二季的成長 0.8% 仍大幅下滑，同時公布的就業數據也不太樂觀，有鑑於歐洲央行（ECB）持續升息可能對影響消費者需求，歐元區仍難逃衰退厄運。

歐盟統計局數據顯示，歐元區第三季 GDP 終值為 0.3%（季調後季增率），略高於初值和預期的 0.2%。歐盟第三季 GDP 終值上修 0.2 個百分點至 0.4%，但仍低於第二季的 0.7%。

(圖：歐盟統計局)

按年來看，歐元區第三季 GDP 終值為 2.3%（季調後年增率），略高於前兩次市場預估的 2.1%，但較第二季的 4.2% 大幅下滑。歐盟第三季 GDP 終值上修 0.1 個百分點至 2.5%，但仍低於第二季的 4.3%。

(圖：歐盟統計局)

按成員國來看，愛爾蘭第三季 GDP 終值增幅最高，為 2.3%，其次是賽普勒斯、馬爾他和羅馬尼亞均為 1.3%，另外愛沙尼亞、拉脫維亞和斯洛維尼亞 GDP 終值降幅最大。

(圖：歐盟統計局)

值得注意的是，歐洲經濟火車頭德國第三季 GDP 終值上修 0.1 個百分點至 0.4%，較前值 0.1% 有所好轉；法國、西班牙、義大利 GDP 終值增速分別為 0.2%、0.2% 和 0.5%。

歐元區第三季家庭最終消費支出成長 0.9%，對歐元區和歐盟的 GDP 成長有積極貢獻，政府最終消費支出均成長 0.1%，固定資本形成總額成長 3.6%、出口成長 1.7%，進口成長 4.3%。

(圖：歐盟統計局)

與此同時，就業情況依然膠著。歐盟統計局公布的就業數據顯示，歐元區第三季就業人數季增 0.3%，與前值持平；歐盟第三季就業人數季增 0.2%，較前值 0.3% 有所下滑。

(圖：歐盟統計局)

按年來看，德國第三季就業人數季增 0%，遠低於前值的 0.3%，義大利的就業人數季減 0.1%，法國就業人數加速成長 0.4%。

歐盟統計局日前公布的 10 月零售銷售降幅大於預期，再加上 11 月綜合採購經理人指數終值連續第五個月下滑且低於榮枯線，兩項數據暗示歐元區經濟可能步入溫和的衰退。