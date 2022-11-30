歐元區11月通膨終於下降 歐洲央行迎來放緩升息希望

歐盟統計局（Eurostat）周三（30 日）公布的數據顯示，歐元區 11 月調和消費者物價指數（CPI）初值年增 10%，低於市場預期的 10.4%，較上月 10.6% 有所下滑，為 2020 年以來最大降幅，讓歐洲央行（ECB）有空間放緩升息步調。

數據顯示，歐元區 11 月調和 CPI 初值報 10%，市場預期 10.4%，前值 10.6%；按月來看，歐元區 11 月 CPI 為 - 0.1%，較前值 1.5% 大幅下滑，也低於市場預期的 0.2%，為 1 年半以來首見下降。

然而不包括波動較大的食品和能源價格在內，基本物價增幅仍處在高處。剔除食品與燃料價格的 11 月通膨率為 6.6%，高於預期的 6.3% 與前值 6.4%，而剔除菸草和酒精在內的物價指數持穩在 5%，與前值相同也符合預期。

能源與食品價格仍是推動歐元區通膨成長的主要因素。11 月歐元區能源價格年增 34.9%，不過較 10 月的 41.5% 增速有所放緩；食品、酒精和菸草價格成長 13.6%，增速略高於上月的 13.1%。按歐元區各國來看，德國、義大利、西班牙和荷蘭通膨情況有所緩和，法國物價保持穩定。

雖然歐元區 11 月通膨出現和緩跡象，但仍高達歐洲央行 2% 目標的 5 倍，由於物價需要數年時間才能抑制，因此該行未來可能進行一連串升息。

歐洲央行總裁拉加德日前曾表示，歐元區通膨尚未觸頂，其結果可能會比目前預期的還高。這番話也意味著歐洲央行近期的升息尚未接近結束。

歐洲央行官員此前強調，通膨數據對於判斷是否連續第三次升息 3 碼（75 個基點）至關重要，因此通膨超預期下降可能替央行放緩升息提供動力，目前市場仍預估歐央行將在年底前升息 3 碼。

近半年以來，歐元區通膨數據屢屢超出經濟學家預期，讓歐洲央行「壓力山大」，隨著最新物價水準與美國 10 月通膨數據呈現一致方向，即便僅有單月數據，物價壓力減弱的趨勢也或將讓歐洲央行暫得喘息。