三星上季營業利益預估大減69% 創八年新低

因全球經濟放緩打擊記憶體價格和設備需求，三星電子 (005930-KR) 初估上季營業利益將創下八年新低，較去年同期大減近七成。

三星電子周五 (6 日) 公布初步財報，截至去年 12 月的三個月，營收估年減 9% 至 70 兆韓元，營業利益估年減 69% 至 4.3 兆韓元 (約 34 億美元)，遠低於分析師平均預期的 6.7 兆韓元，且可能是 2014 年第 3 季以來最小季度利潤。

三星聲明指出，客戶為了收緊支出而進行庫存調整，導致第 4 季需求降幅大於預期，而記憶體跌價幅度超出預估，是因為智慧手機銷售和營收下滑，導致需求疲軟。

與此同時，部分三星客戶需求也受美國對中國的晶片禁令波及，這加劇了記憶體晶片市場危機。作為全球科技需求風向球的南韓晶片銷售額，在 11 月創下金融危機以來最大降幅，且 12 月再跌 29%，為連續第五個月下滑。

公布初步業績後，三星截稿前於盤中小跌 0.17%。該公司預定 1 月 31 日公布包含淨營收和部門業績在內的完整財報。

疫情期間為了滿足龐大需求，晶片商紛紛將產能調整至紀錄高位，而隨著疫情紅利消散，這些晶片商也被迫以削減生產成本來應對需求下滑窘境。

包含美光在內的記憶體製造商此前預期，記憶體市場要到今年下半年才會復甦，美光甚至警告今年恐難以恢復獲利，並宣布裁員 10% 等撙節措施，SK 海力士也宣布將今年資本支出砍半。