歐元區兩數據曝經濟將步入溫和衰退 通膨現降溫曙光

歐元區周一（5 日）公布的 10 月零售銷售降幅大於預期，再加上 11 月綜合採購經理人指數終值連續第五個月下滑且低於榮枯線，兩項數據暗示歐元區經濟可能步入溫和的衰退，不過同時也透露通膨降溫的希望，對歐洲央行（ECB）的政策制訂者來說是個好消息。

根據歐盟統計局（Eurostat）公布數據，歐元區 19 個國家 10 月零售銷售額月減 1.8%，大於預期的下滑 1.7%，前值從成長 0.4% 上修為 0.8%；按年來看下降 2.7%，大於預期的下降 2.6%，前值為下滑 0.6%。

零售銷售數據下滑表示消費者需求減弱，此次數據與歐盟統計局預期一致，即今年第四季將季經濟成長將出現萎縮，隨後明年第一季經濟成長將再次下滑，而連續兩次經濟成長萎縮暗示歐元區將出現技術性經濟衰退。

觀察數據歐元區 10 月零售銷售數據細項，非食品類銷售額單月降幅最大，下滑 2.1%；按年來看食品、飲料和菸草類銷售降幅最大，為下滑 3.9%。

與此同時，同日公布的歐元區 11 月綜合 PMI 終值從 10 月的 23 個月低點 47.3 小幅升至 47.8，雖與市場預期、前值相符，但已連續第五個月下滑且仍低於榮枯線下。

另外歐元區 11 月服務業 PMI 終值從 10 月的 48.6 降至 48.5，不及前值與市場預期的 48.6，創 2021 年以來新低。

標普全球首席商業經濟師威廉森（Chris Williamson）表示，歐元區 PMI 連續 5 個月下滑增加該區經濟步入衰退的可能性。然而目前來看可能是溫和的經濟下滑，隨著綜合 PMI 萎縮速度放緩，意味著到目前為止來看歐元區第四季的經濟成長只會萎縮 0.2%。

值得注意的是威廉森也提到，歐元區 PMI 終值萎縮也表明通膨可能已經觸頂，物價上漲對需求的阻力在未來數月應開始緩解，除非動季天氣惡劣，數據暗示任何的衰退可能是短暫且溫和的。

經濟學家預估，歐元區在一年內出現經濟衰退的可能性為 78%，並預料本季經濟將萎縮 0.4%。