〈美股早盤〉小非農報告曝就業市場強勁引升息擔憂 四大指數齊挫

有「小非農」之稱的 ADP 就業報告和上周初領失業金人數均顯示美國就業市場強勁，引起投資人對聯準會（Fed）堅定鷹派姿態並繼續升息的擔憂，美股主要指數周四（5 日）開低。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 300 點或近 1%，那斯達克綜合指數跌逾 120 點或近 1.2%，標普 500 指數跌近 1%，費城半導體指數跌近 1.2%。

有「小非農」之稱的美國 ADP 就業報告數據顯示，去年 12 月民間就業新增 23.5 萬人，遠超市場預期的 15 萬人與前值 12.7 萬人，凸顯儘管在聯準會（Fed）升息試圖替通膨降溫的情況下，但就業市場意外強勁。

與此同時，美國上周初領失業金人數也證實就業市場火熱，根據勞工部數據，上周初領失業金人數報 20.4 萬人，低於市場預期的 22.5 萬人，修正後前值為 22.3 萬人。

上述兩個就業數據出爐後，加劇投資人對 Fed 將繼續升息的預期，美股指數期貨跌幅擴大，美國公債殖利率攀升、美元指數走高。

Fed 曾表示，就業市場吃緊給了他們繼續遏止物價上漲的空間，與此同時官員仍然擔心金融環境可能過於寬鬆，無法有效抑制經濟成長，即便在 Fed 啟動 40 年來最激進的貨幣緊縮行動之後。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 日前表示，在確定通膨已經觸頂以前，聯準會 (Fed) 應該在接下來的幾次會議上繼續升息，直到政策利率達到 5.4% 後才停止。

接下來勞工部將於周五（6 日）公布去年 12 月的非農就業報告，這份經濟指標無疑更為重要。只有就業人口大幅下滑且失業率明顯上升，才可能迫使 Fed 徹底軟化鷹派姿態以緩和經濟衰退擔憂。

Fed 日前公布的 12 月會議紀要顯示，所有官員都通薏 Fed 應該放慢激進的升息步伐，但強調放慢步伐不是削弱對現實物價穩定的承諾。

截至台北時間周四（5 日）22 時許：

焦點個股：

Walgreens Boots Alliance(WBA-US) 早盤下跌 5.55%，至每股 35.41 美元

美國連鎖藥店 Walgreens Boots Alliance 開盤前股價下跌約 2%，儘管該公司最新財報表現亮眼，營收超越華爾街分析師預期。同時該公司還上調全年營收預期，部分原因是其美國醫療保健部門收購專業醫療機構 Summit Health。

Coinbase(COIN-US) 早盤下跌 9.60%，至每股 34.08 美元

加密貨幣交易所 Coinbase 盤前股價跌逾 6%，此前華爾街投行 Cowen 下調該公司的股票評等，理由是經濟環境不景氣且投資人對 FTX 的陰影揮之不去。Coinbase 日前與紐約金融服務部（New York Department of Financial Services）就反洗錢標準的缺失達成 1 億美元和解。

美國運通 (AXP-US) 早盤下跌 1.80%，至每股 147.33 美元

美國運通（American Express）盤前股價下跌近 1.5%，此前投行 Stephens 將該股評等從「與大盤持平」（equal weight）下調至「減持」（underweight）。該行分析師擔心美國運通的緩衝能力會陷入衰退，因此將該股目標價從每股 146 美元下調至每股 134 美元，並把今年每股獲利預期下調 8%。

今日關鍵經濟數據：

美國去年 12 月 ADP 新增就業人數報 23.5 萬，預期 15 萬，前值 12.7 萬

美國上周初領失業金人數報 20.4 萬，預期 22.5 萬，前值 22.3 萬

美國上周續領失業金人數報 169.4 萬，預期 170.8 萬，前值 171.8 萬

美國去年 12 月服務業 PMI 終值預期 44.4，前值 46.2

美國去年 12 月綜合 PMI 終值預期 44.6，前值 46.4

華爾街分析：

Piper Sandler 首席投資策略師 Michael Kantrowitz 表示，在經歷殘酷的 2022 年之後，希望在新的一年得到喘息機會的股票投資人可能會失望。他預估今年標普 500 指數將下跌 16% 至 3,225 點，倘若這一預測成真，將是自 2022 年以來標普 500 指數第一次至少連續兩年出現兩位數跌幅，也是近一世紀以來的第五次。

摩根士丹利固定收益策略師 Jim Caron 日前表示，面對美國有史以來最嚴重的通膨，市場低估 Fed 願意採取多大的升息措施來應對。儘管 Fed 官員已預言 2023 年利率將提高至 5% 以上，但交易員仍持續低估未來政策緊縮的路徑。除非發生戲劇性事件，否則 Fed 將在一段時間內讓利率保持在 5.25%，以確保通膨能夠得到控制。