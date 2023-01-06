美去年12月挑戰者裁員人數大減43% 就業市場未見降溫跡象

根據就業諮詢公司 Challenger, Gray & Christmas 周四（5 日）公布的數據顯示，去年 12 月美國企業裁員人數為 43,651 人，年減 43.19%，整體形勢仍在創造就業機會，勞動力市場仍未有降溫跡象。

數據顯示，美國去年 12 月裁員人數年增 129.1%，遠低於前值 416.5%，月減 43%，遠不及前值的月增 127.03%；去年全年企業裁員人數為 363,824 人，較 2021 年成長 13%。

雖然去年以來的裁員總人數雖看起來很驚人，但卻創下該公司 1993 年追蹤裁員數據以來的第二低紀錄，僅次於 2021 年的最低紀錄。整體經濟形勢仍在創造就業機會，聯準會（Fed）等待的就業市場降溫或許還沒到。

值得注意的是，科技公司是去年 12 月裁員最多的產業，去年 12 月科技公司裁員 16,193 人，占當月總裁員人數大部分，而全年總共裁員 9.7 萬人，與 2021 年相比成長 649%。另外，隨著加密貨幣產業爆雷，金融科技公司去年的裁員暴漲至 10,476 人，較 2021 年的 529 人飆升 1,670%。

Challenger, Gray & Christmas 資深副總裁 Andrew Challenger 表示，很多公司正在替今年經濟低迷做準備，企業招聘狀況放緩，但整體經濟形勢仍在創造就業機會。