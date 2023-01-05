美國去年11月JOLTS職位空缺降至1045萬仍高於預期 Fed升息壓力大

美國勞工部周三（4 日）發布月度職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）報告顯示，去年 11 月職位空缺數為 1,045.8 萬個，較修正後前值 1051.2 萬個有所下滑，但仍高市場預期的 1,000 萬個，凸顯就業市場強勁，可能會使聯準會（Fed）在未來幾個月更傾向採取嚴格的貨幣政策。

美國去年 11 月 JOLTS 職位空缺降至 1045 萬，仍高於預期。(圖：ZeroHedge)

數據表明，就業市場仍然緊張，雇主對工人的需求遠超供應，雖然企業招聘有所放緩，但仍保持穩定且裁員人數也很低。這種持續的不平衡將給薪資帶來上漲壓力，Fed 主席鮑爾曾強調這是通膨路徑的關鍵。

職位空缺數的增加，再加上持續強勁的薪資成長，可能會強化市場這樣的預期：Fed 將在相當長一段時間內保持利率在限制性區間以抑制通膨，同時確保物價成長處於持續下降趨勢。

Indeed Hiring Lab 經濟研究主管 Nick Bunker 在一份報告中表示，勞動力市場如此強勁，意味著經濟衰退迫在眉睫的可能性很小。另外他也指出，今年美國經濟將面臨許多挑戰，但勞動力市場似乎將以相當強勁的態勢挺進。

11 月的 JOLTS 報告顯示，專業和商業服務以及製造業的職位空缺數有所增加，與此同時，金融、保險和聯邦政府的職位空缺有所減少。另外，職位空缺與失業人的比保持在 1.7 的高位，相較 10 月來看變化不大，而在新冠疫情前該數字約為 1.2。

Fed 官員密切關注該比例，並指出職位空缺數量的增加是央行能夠在不導致失業率激增的情況下，替勞動力市場降溫進而替通膨降溫的關鍵之一。儘管如此，許多經濟學家預估，Fed 收緊政策將在今年把經濟推入衰退，失業率也會在一定程度上攀升。

值得注意的是，11 月 JOLTS 顯示離職率升至 2.7% 或 420 萬人，為去年 2 月以來首見。離職率即衡量自願離職者占總就業人數的比例。

美國周五（6 日）將公布 12 月非農就業報告，市場目前預估新增就業人數為 20 萬人，11 月前值為 26.3 萬人，失業率將維持在 3.7% 而平均時薪增幅將有所放緩。

彭博經濟學家 Anna Wong 表示，11 月職位空缺超出市場普遍預期，凸顯 Fed 難以將薪資成長帶到與央行價格目標一致的水準。另外離職率的上升應該會使勞動力供應競爭持續激烈，從而推高薪資上漲的壓力。