特斯拉去年12月中國交車量近腰斬 創5個月來新低

根據中國乘用車協會（CPCA）周四（5 日）公布數據，特斯拉在去年 12 月交付 55,796 輛中國製電動車，較去年 11 月減近 5 成，創 5 個月來新低，繼上海廠去年 11 月的交付量創紀錄後，去年 12 交付量大幅下滑，原因是設備升級和消費者需求低迷導致生產暫停。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 盤前股價小漲 0.70%，每股暫報 114.44 美元。

特斯拉去年 12 月的交車數量交去年 11 月下降 44%，較 2021 年同期下滑 21%，凸顯在需求疲軟之際，該公司減少產量並祭出優惠策略吸引買家，以應對庫存上升。與此同時，這也意味著自去年 7 月以來，特斯拉上海廠的大部分生產寫下因升級停產以來最低月度交付量。

特斯拉去年全年在中國生產的電動車總數達 710,865 輛，約占該公司全球銷量 131 萬輛的 54%。雖然該公司去年全球交付量成長 40%，但卻低於其預估在未來幾年實現 50% 的平均年增率。

路透曾報導指出，特斯拉從去年 12 月 24 日至今年 1 月 2 日暫停其生產力最高的上海廠生產，此舉是該公司作為減產努力的一部份。

雖然本周早些時候上海廠員工已經恢復正常工作，但這家汽車製造商將在農曆新年期間讓員工至少休息 8 天以完成工廠升級。

特斯拉的全球交付量連續第三季低於預期，摩根大通分析師 Ryan Brinkman 指出，該公司交付量的年成長從現在開始可能逐年下滑。

除需求疲軟外，特斯拉在全球最大電動車市場還面臨來自比亞迪 (1211-HK)、蔚來汽車(NIO-US) 等本土競爭對手日益激烈的競爭。

CPCA 數據顯示，比亞迪去年 12 月在中國的電動車銷量仍領先所有品牌，共銷售 234,598 輛電動車，包括插電式混合電動車和純電動車，是特斯拉同月銷量的 3 倍多。

CPCA 預估，中國去年 12 月新能源車總交付量將落在 73 萬輛左右，比 2021 年 12 月成長 45%，此外去年新能源車批發總量約為 649 萬輛，略低於最初預估的 650 萬輛。