〈美股盤後〉Fed會議紀要續鷹 標普震盪收紅0.75%

美股在新年首個交易日艱難開局後，美股週三 (4 日) 開盤走高，隨著一些經濟數據發布後，美股主指短暫翻黑，尾盤時段，聯準會釋出去年 12 月的「鷹派」會議紀要後，美股聞訊回吐先前漲幅，所幸低檔搶短買盤持續湧現，四大指數震盪收紅。

道瓊收盤小漲逾 130 點，標普走高 0.75%、那指揚升近 0.7%，費半勁揚超過 2.74%。

數據顯示，美國勞工部週三發布月度職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）報告顯示，去年 11 月職位空缺數為 1,045.8 萬個，仍高市場預期，加上 ISM 製造業採購經理指數 (PMI) 調查中的僱傭指數升至 8 個月高點，凸顯就業市場強勁，可能會使聯準會未來幾個月維持緊縮政策。

政經方面，美國聯準會 (Fed) 週三公布去年 12 月會議紀要指出，沒有聯準會官員認為 2023 年開始降息是合適的，警告金融條件不合理的放鬆，會削弱美國央行實現價格穩定的努力，而且確信通膨正持續下降尚需更多的證據。

聯準會卡什卡利週三釋出鷹派訊號，他指出：「聯準會只有在確信通膨率正在回落至 2% 的目標時才能考慮降息，至少在未來幾次會議上持續升息將是合適的，直到我們有信心通膨會觸頂。目前越來越多的證據表明通膨可能已觸頂。」

美國眾議院議長難產百年首見，截稿前，面對共和黨內強硬派持續杯葛，共和黨領袖麥卡錫 (Kevin McCarthy) 週三第六輪表決後都無法順利勝出，儘管麥卡錫稱前總統川普 (Donald Trump) 已致電給他，重申對他的支持，但仍未能打破僵局。

美國貿易代表署 (USTR) 週三宣布，美國和台灣將於 1 月 14 日至 17 日就台美 21 世紀貿易倡議 (U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade ) 舉行談判。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.61 億例，死亡數突破 669 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。世界衛生組織 (WHO) 週三表示，XBB.1.5 亞變種毒株是迄今為止傳播性最強的變異病毒株。

週三 (4 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊集體收高，打破連續 2 天的跌勢。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.03%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.17%；微軟 (MSFT-US) 大跌 4.37%；Meta (META-US) 上漲 2.11%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.79%。

道瓊成分股逾半收紅。波音 (BA-US) 上漲 4.22%；Salesforce (CRM-US) 上漲 3.57%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 3.38%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.53%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 2.73%。

費半成分股全數收高。美光 (MU-US) 暴漲 7.60%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.03%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.67%；德儀 (TXN-US) 上漲 3.65%；英特爾 (INTC-US) 上漲 3.55%；高通 (QCOM-US) 上漲 4.04%；AMD (AMD-US) 上漲 1.00%。

台股 ADR 僅中華電信收低。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.09%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.56%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.12%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.51%。

企業新聞

微軟 (MSFT-US) 大跌 4.37% 至每股 229.10 美元。瑞銀看淡微軟 Azure 雲端服務收入增長前景，預期 2023 至 2024 年度情況可能惡化，降低微軟投資評級至「中性」，調降微軟目標價至每股 200 美元。

瑞銀看淡微軟 Azure 雲端服務收入增長前景 (圖片：AFP)

美國通用汽車 (GM-US) 升高 2.56% 至每股 34.69 美元。通用汽車去年在美國市場銷量為 227.34 萬輛，打敗豐田的 210.84 萬輛，重奪美國最大車廠稱號。

雲端運算軟體公司 Salesforce (CRM-US) 走強 3.57% 至每股 139.59 美元。Salesforce 計劃裁掉 1% 的員工，波及逾 7000 人，並關閉部分辦事處，以節省營運成本。

迪士尼 (DIS-US) 收紅 3.36% 至每股 91.98 美元。被迪士尼視為挽救業績的大戲《阿凡達 2：水之道》全球票房週四突破 15 億美元，超過《捍衛戰士：獨行俠》的 14.88 億美元。

經濟數據

美國 12 月 ISM 製造業指數報 48.4，預期 48.5，前值 49

美國 11 月 JOLTs 職位空缺報 1,045.8 萬個，預期 1,000 萬個，前值 1,051.2 萬個

華爾街分析

投行 Jefferies 在一份報告中表示，JOLTS 報告非常強勁，若勞動力需求沒有大幅減少，聯準會不會願意暫停升息，更別說降息了。

花旗集團經濟學家 Andrew Hollenhorst 認為：「聯準會 12 月會議紀要表明，官員們擔心市場低估其對抗通膨的決心，並且可能會使用更鷹派的言論來升息和緊縮金融環境。」

Integrity Asset Management 投資組合經理 Joe Gilbert 表示：「聯準會希望向市場傳達一個訊息，就是他們不會在 2023 年的任何時候轉向寬鬆或降息。然而，聯準會在一年前也沒有預測會升息 400 個基點，因此他們對自己行動的預測能力有時令人存疑。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主