〈美股早盤〉市場靜待Fed會議紀要出爐 主要指數開高

市場對中國經濟復甦抱持希望，同時也聚焦稍晚將出爐的美國聯準會（Fed）12 月會議紀要，以尋找未來貨幣政策動向的蛛絲馬跡，美股主要指數周三（4 日）開高。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 180 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數漲逾 70 點或 近 0.7%，標普 500 指數漲 0.7%，費城半導體指數漲逾 3%。

隨中國政府考慮進一步支持房地產開發商、歐洲公布的數據顯示法國通膨意外放緩，顯示歐元區物價壓力有所緩解，美股開盤前主要指數期貨走高。

台灣時間周四（5 日）凌晨三點，Fed 將公布 12 月貨幣政策會議紀要。市場預估，12 月會議紀要將解釋 Fed 為何同時調高 2023 年至 2025 年的通膨與失業率預期、火熱的就業市場對通膨的影響有多大。

華爾街分析師認為這此會議紀要有三大看點：給調高通膨率預測一個解釋、可以容忍多高的失業率、何時才會對通膨進展感到滿意。

最新的經濟預測給出的核心訊息是由於薪資增速、服務價格保持在高位，核心個人消費物價（PCE）指數也將隨之上升，因此上調通膨預期。不過華爾街分析師認為 Fed 的預測值過高。

就業市場方面，投行 MBB Capital Partners LLC 的投資長 Mark Spindel 表示，將在此次會議紀要中尋找 Fed 提高其對失業率容忍度的線索，預料可能會高於其對今年失業率 4.6% 的預測，這比當前的失業率整整高出一個百分點。

通膨進展方面，市場認為如果失業率隨 Fed 的意思迅速攀升，美國將無法避免經濟硬著陸。彭博經濟研究所認為，Fed 的會議紀要可能表明，正是出於對勞動力市場降溫速度不夠快的擔憂，促使 17 名聯邦公開市場委員會（FOMC）委員在最新的點陣圖中將終點利率調至 5% 以上。

前 Fed 主席葛林斯潘（Alan Greenspan）表示，隨著央行收緊貨幣政策以抑制通膨，美國經濟衰退是「最有可能的結果」。他指出，薪資成長以及就業的成長仍需進一步的放緩，通膨回落才不會只是暫時的。美國在通膨的方面可能有短暫的平靜期，但葛林斯潘認為「為時已晚」。

除 Fed 最新會議紀要外，投資人還在等待周三稍晚公布的美國 11 月 JOLTs 職位空缺數據、12 月 ISM 製造業指數，以及周五（6 日）揭曉的非農就業報告。

個股方面，在北京政府批准螞蟻集團擴大資本計畫後，在美國交易的中國科技股在周三盤前大幅上漲。阿里巴巴 (BABA-US) 的美國存託憑證 (ADR) 股票在盤前交易上漲超過 6%，京東 (JD-US) 也如此。此外，百度 (BIDU-US) 和網易 (NTES-US) 股價均上漲超過 5%，而攜程 (TCOM-US) 則上漲 4.5%。

截至台北時間周三（4 日）22 時許：

焦點個股：

奇異公司 (GE-US) 早盤上漲 2.02%，至每股 67.64 美元

奇異公司（General Electric）分拆出來的 GE HealthCare Technologies 周三開始做為一家獨立公司在標普 500 指數上升。奇異公司在去年透露分拆三家公司的計畫，如此以來其能專注在航空業務。該公司計劃在 2024 年分拆其能源部門。截稿前，奇異公司盤前股價小漲 0.66%。

默沙東 (MRK-US) 早盤上漲 1.15%，至每股 112.30 美元

美銀將默沙東股票評等從「中性」（neutral）上調至「買入」（buy）後，該股盤前漲約 1.7%。分析師指出，默沙東的收入持續成長，並在強化其抗癌藥物 Keytruda 的地位方面取得重大進展，並減輕專利到期後的影響。

微軟 (MSFT-US) 早盤下跌 3.66%，至每股 230.81 美元

微軟盤前股價下跌約 2%，此前瑞銀集團將這家科技巨擘股票評等從「買入」下調至「中性」。瑞銀表示，在一系列實地檢查後，投資人對微軟的 Azure 和 Office 業務感到擔憂。

今日關鍵經濟數據：

美國 12 月 ISM 製造業指數預期 48.5，前值 49

美國 11 月 JOLTs 職位空缺預期 1,033.4 萬個，前值 990 萬個

華爾街分析：

華僑銀行財富管理（OCBC Bank Wealth Management）投資策略執行董事 Vasu Menon 受訪時表示，如果經濟只是輕度衰退而非重度衰退，市場可能在下半年出現良好的反彈。有大量的流動性在觀望，等待重新發揮作用與那些宏觀經濟的線索。

避險基金 Satori Fund 創始人 Dan Niles 日前表示，隨著企業和投資人繼續感受到 Fed 抑制通膨舉措帶來的壓力，標普 500 指數將較當前水準在下跌 20%。Satori Fund 將標普 500 指數的目標位定在 3,000 點。Niles 認為，Fed 在去年大幅升息後經濟成長開始放緩，今年投資人將看到企業盈利開始下調。