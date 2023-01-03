WSJ：小麥、大豆和玉米價格料在今年出現波動

根據華爾街日報周二（3 日）報導，俄羅斯入侵烏克蘭導致美國穀物期貨價格在 2022 年初飆升，雖然近期出現回落，但在新的 2023 年註定又是動盪的一年。

小麥和大豆期貨在去年早些時候達到歷史新高，玉米期貨創下 10 多年來新高水準，主因是俄烏戰爭抑制供應，再加上許多農作物種植區的乾旱氣候也衝擊供應。

目前糧食價格已跌至接近去年開始時的水準。與此同時，從天然氣到棉花和木材等大宗商品的價格也在整體上有所回落。近幾個月大宗商品價格在飆升後有所回落，而美國聯準會（Fed）和其他央行為替經濟降溫而進一步升息壓低需求，許多分析人士表示，這一過程至少可能導致今年出現溫和的經濟衰退。

俄烏戰爭是糧食價格最大不確定性

對於糧食價格而言，前景是不確定的，部分原因是它們在很大程度上取決於一場似乎看不到盡頭的戰爭。俄羅斯去年 2 月入侵烏克蘭阻礙黑海地區的糧食出口，並導致俄羅斯與西方國家在能源出口問題上陷入僵局，對全球經濟產生影響。

俄烏兩國去年 7 月達成一項協議允許穀物從飽受戰爭蹂躪的烏克蘭港口安全通過，釋放出數百萬噸食物，而同年 11 月雙方將該協議延長 120 天。不過，該協議仍然脆弱，俄羅斯去年 10 月短暫退出並繼續攻擊烏克蘭港口城市。聯合國農糧組織（United Nations Food and Agriculture Organization）數據顯示，烏克蘭的糧食出口仍低於戰爭開始時的水準。

原油價格波動影響市場

大宗商品分析師 Jim Wyckoff 表示，俄羅斯與烏克蘭的航運協議及其是否能維持穀物市場的不確定因素，糧食交易商將繼續密切關注。

另一方面，包括美國在內的西方國家最近對俄國原油的售價實施價格上限制裁，俄國則反擊表示，將不出售原油給參與上述制裁的國家，原油價格再掀波瀾。

原油價格的波動會影響農產品期貨，因為對美國玉米和大豆的需求部分是來自可再生燃料。玉米是生產乙醇的關鍵原料，而大豆是一種用於生產生質燃料的植物油。油價上漲使其此類生產的燃料更具吸引力，刺激對基礎糧食的需求。

俄烏戰爭初期，穀物價格飆升至歷史新高，其中芝加哥期貨交易所最活躍的小麥期貨交易在去年升至每蒲式耳 12.94 美元的歷史新高，超越 2008 年的高點。大豆期貨在去年 6 月也創下 2012 年以來新高，價格升至每蒲式耳 8.14 美元。

不過期貨市場隨後回吐部份漲幅。上周五玉米期貨收跌 0.2% 至每蒲式耳 6.77 美元；大豆期貨收漲 0.5%，至每蒲式耳 15.22 美元；小麥期貨收漲 2.2%，至每蒲式耳 7.93 美元。

分析師估糧食和其他大宗商品價格年初下滑

一些分析師押注，隨利率繼續上升，今年糧食和其他大宗商品價格將下滑。凱投宏觀公司（Capital Economics）首席大宗商品經濟學家 Caroline Bain 在上月發表的報告中表示，大多數大宗商品將在今年初回落，當時正是全球經濟衰退最嚴重、許多主要經濟體收緊貨幣政策的時候。

此外，作為全球最大糧食消費國，中國也將影響今年農產品期貨前景。福四通國際（StoneX Group）首席大宗商品經濟學家 Arlan Suderman 表示，中國在今年應該會出現一段顯著的經濟成長期，但由於新冠疫情的迅速蔓延，這一成長預料會在今年上半年受到限制。

農民種植成本攀升 支撐糧食價格

另一方面，農民面臨化肥和農業設備等營運成本上升的問題，這恐讓糧食價格繼續上漲。管理 Teucrium 農業 ETF 董事總經理兼資深投組專家 Jake Hanley 表示，穀物的交易價格往往等於或接近其生產成本，但歷史上很少低於生產成本。

大宗商品研究公司 DTN 的數據顯示，尿素等化肥成分的價格已從去年早些時候的創紀錄高點回落，但仍遠低於 5 年平均水準。另一種化肥原料──天然氣的價格在過去一個月內大幅下跌，但也較一年前有所上漲。