今年顯示器出貨量估年減5.8% 回到疫情前水準

市調機構集邦 (TrendForce) 今 (4) 日表示，去年液晶顯示器出貨量約達 1.35 億台、年減 7%，反映消費市場受通膨、升息效應持續擴大下，降低對消費性電子產品需求，展望今年，考量疫情需求紅利退場、全球政經局勢不確定，估今年液晶顯示器出貨量約 1.27 億台，年減 5.8%，將恢復到疫情前水準。

集邦表示，2022 年上半年整體液晶顯示器市場出貨穩健，雖然自第二季起，俄烏戰爭加劇通膨，消費性電子產品預算明顯受民生用品排擠，導致需求急凍，不過，由於 2021 年歐美地區商務訂單尚未消化完全，在部分訂單遞延至 2022 年下，讓整體液晶顯示器需求相對有撐。

從品牌出貨排名來看，集邦說，去年戴爾 (DELL-US) 仍坐穩出貨冠軍，惠普 (HPQ-US) 則在遞延商用訂單挹注下，重返第 2 位，第 3 名起則依序為 AOC/Phillips、三星、聯想 (Lenovo)、LGE、宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW)、Viewsonic、BenQ 等。

展望今年，集邦指出，觀察前十大液晶監視器品牌對 2023 年所設定的出貨目標，合計出貨量約年增 1%，但由於 2023 年歐美商務新訂單需求明顯萎縮，戴爾、惠普在 2023 年的出貨目標皆分別年減 11.4%、3.1%，中國商務品牌聯想 Lenovo 出貨目標則預計與 2022 年近乎持平。

反觀消費品牌，集邦說，由於多數業者 2022 年出貨表現不佳，對於今年出貨量普遍訂定成長目標，不過今年市場規模仍可能持續萎縮，出貨成長恐有難度。