減產策略奏效 11月筆電、顯示器面板跌幅收斂

市調機構 IDC(國際數據資訊) 今 (24) 日發布全球大尺寸液晶顯示面板價格研究報告，IDC 指出，11 月筆電、顯示器面板仍受需求不振影響，面板價格持續走跌，但各面板廠過去兩季減產已見成效，價格跌幅可望持續縮窄。

IDC 資深研究分析師陳建助指出，目前尚未看到面板廠增加投片生產筆電、顯示器面板，在這樣的生產策略下，預期將有助 11 月、12 月筆電、顯示器面板跌價幅度趨緩，並有機會帶動 2023 年首季面板價格趨勢往微跌邁進。

從各尺寸來看，IDC 說，11.6 吋 HD TN 筆電面板因產出大幅減少，但需求尚未回溫，11 月全月估跌 0.1 美元，14 吋、15.6 吋 HD TN 跌幅也落在 0.1 美元，至於 14 吋 FHD IPS 面板則因各大面板廠庫存仍處於高水位，11 月價格跌幅將高於同尺寸 HD TN 產品達 0.4 美元。

顯示器面板方面，IDC 指出，21.5 吋 FHD TN 面板將在 2023 年將面臨供應商數量與產出有限，因此估 11 月將微跌 0.5 美元，至於 23.8 吋、27 吋 FHD IPS 面板則分別在面板廠集中生產、需求仍在低檔下，11 月均價跌幅都將達 1 美元。