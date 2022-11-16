全球顯示器今明兩年出貨難逃衰退 ViewSonic力拚持穩

消費性電子產品受全球通膨打擊，需求快速降溫，根據市調機構調查，今年全球顯示器出貨量將年減約 6.7%，ViewSonic 顯示器事業部總經理林宗漢認為，在需求疲軟、通路庫存仍待去化下，明年整體市場仍免不了衰退，但 ViewSonic 在產品布局、庫存管控下，內部仍以持平為目標，近期也再推出全新 ColorPro 專業顯示器。

據市調機構調查，顯示器產品受全球通膨、消費需求減緩下，今年全球顯示器出貨量將年減約 6.7%，細分各產品線來看，商用顯示器出貨量將年減 3%、電競顯示器更深受通膨打擊，估衰退幅度將超過雙位數，創作者顯示器也將衰退近 5%。

林宗漢表示，今年上半年顯示器需求仍持穩，但下半年以來衰退相當嚴重，市場需求急凍，估整體產業復甦要等到明年 6 月旺季需求回升後，才比較有機會，今年下半年到明年上半年各個品牌、通路仍在庫存調節階段。

林宗漢分析，目前來看品牌、通路庫存落在約 2 個月起跳，相比 7-8 月電子產品庫存達到 3 個月稍有和緩，但比正常約 3-4 周的水準仍高出許多，反映通膨影響下，消費者縮緊支出，除必需品花費外，在桌機、顯示器等產品消費力道保守，加上過去兩年疫情帶動需求，今年換機潮並不顯著。

雖然整體市況相對放緩，但 ViewSonic 近年持續深耕垂直市場，並看好顯示器多元化、專業化發展趨勢，近期再推出專為創作者設計的 ColorPro 專業色彩顯示器，全新 ColorPro VP2786-4K 旗艦機種也亮相，包含 ColorPro Wheel 色彩校正器、搭配整合 Pantone 線上彩通色庫資源的 ColorPro Sense 軟體也同步推出。

林宗漢說，近年顯示器除朝向更大尺寸、更高解析度發展外，ViewSonic 也觀察到高附加價值產品將成為成長主力，因此持續研發消費型、商用、電競娛樂、專業創作等多元解決方案，希望透過差異化策略為營運帶來成長動能，而最新 ColorProVP2786-4K 除榮獲多項國際設計大獎，也通過 Fogra、Idealliance 國際認證。