顯示器面板出貨估連兩年衰退 明年出貨量年減5.8%

市調機構集邦 (TrendForce) 今 (29) 日指出，顯示器面板今年受全球政經局勢動盪影響，出貨量呈現逐季衰退，全年僅達約 1.58 億片、年減 8.8%，展望明年也不容樂觀，認為市場供需到明年下半年才可望回到季節性循環，明年出貨恐將呈現連兩年衰退，達 1.49 億片、年減 5.8%。

集邦觀察，顯示器面板出貨量修正較電視、筆電面板晚，後兩者分別在 2021 年第三季、今年第二季開始出現修正，顯示器面板則遲至今年第三季才出現大幅修正，認為修正回溫時間也將較晚，且依目前品牌手上庫存仍高於健康水位的情形下判斷，估明年首季顯示器面板出貨量仍將季減 5.3%。

集邦進一步指出，明年第二季隨著終端通路與品牌端庫存陸續回到健康水位，加上下半年傳統旺季到來，面板拉貨動能有機會回復到疫情前 (2016~2019) 平均出貨量約 3570 萬的水準，且對比首季出貨量基期較低下，第二季顯示器面板出貨量可望雙位數成長。

整體來看，集邦分析，顯示器面板出貨量從 2021 年第四季達高峰後，便一路下滑，估明年首季將是出貨量谷底，待整體供應鏈庫存回到健康水位後，品牌購買力道慢慢回溫，顯示器面板出貨量才將逐季爬升，因此目前預期 2023 年全年顯示器出貨量仍將年減 5.8%，達 1.49 億片。