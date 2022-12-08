〈元太展望〉永續進程跨大步 成全球首家達成RE20顯示器公司

電子紙龍頭元太 (8069-TW) 永續進程跨大步，今 (8) 日宣布全球營運與銷售據點已在 12 月達到使用 20% 再生能源的 RE20 目標，一舉超越原本設定的 RE10 目標，成為全球首家達成 RE20 顯示器公司，其中，元太在美國 Billerica、Fremont、South Hadley 的廠辦，以及日本東京、韓國首爾的業務辦公室，均已達成 RE100 目標。

面對全球永續環保意識抬頭，元太去年即訂定 2030 年 RE100、2040 年 Net Zero 兩大目標，並制定階段性目標，包含 2022 達成 10% 再生能源使用 (RE10)、2025 年達成 40%(RE40)，2030 年落實 100% 再生能源使用 (RE100)，並在 2040 年實踐淨零碳排承諾。

元太今年則提前達到 RE20 的階段性目標，元太表示，近年積極取得再生能源使用，並因應各廠區當地政府政策與法規、綠電市場供給模式與價格，分別以簽訂直轉供綠電用電合約 (PPA)、購買再生能源憑證 (REC) 等，加速落實再生能源導入。

元太也分享綠電採購三階轉型，其中，自願性綠電採購至今已達 266 萬度，而電證分離的 REC 交易累計也採購 1675 張，未來則會以購買合約 PPA 為主，強調「外加性」及減少環境生態衝擊。

然而進一步分析元太全球各廠區綠電布局，除美國廠區、日韓等全球銷售辦公室已達到 RE100 目標外，中國廠區、台灣廠區綠電使用比率仍偏低，統計今年分別達到 RE10、RE4，但整體而言，全球已達到 RE20 的階段性目標。

展望未來，元太持續致力投入減碳相關的國際性倡議，參與包含 RE 100、EP 100、氣候宣言 (The Climate Pledge)、SBTi 科學基礎減量目標等國際性倡議，同時以 TCFD 架構揭露氣候相關風險及機會之財務影響，而根據富時羅素 (FTSE Russell) 綠色營收 2.0 數據模型的評析，元太 2021 年有 99.98% 營收為綠色營收，又再優於 2020 年水準。