星展示警今年房市軟著陸風險升溫 房價增幅恐降至0%~5%

星展集團首席經濟學家馬鐵英今 (4) 日示警，台灣今年房市可能面臨軟著陸風險升溫，預估房價將從過去的雙位數增幅降至 0%~5%，房市脆弱程度將明顯上升。

星展銀行今天舉行 2023 年經濟展望線上記者會。馬鐵英指出，去 (2022) 年金融市場風險主要聚焦在股匯債等市場，但今 (2023) 年則要留意房地產市場的修正，以房價占家庭可支配比重已在去年升至 10 倍，償債負擔也上升至 40%，兩者雙雙創下歷史新高，房市脆弱度明顯升溫。

馬鐵英解釋，根據信義房屋價格指數去年成長約 15%，但交易量已開始下降，預估今年房價的增幅將從去年的雙位數成長，降至 0%~5%，這個價格下修就是「軟著陸」的範圍。

馬鐵英表示，房地產與經濟景氣的關聯性通常會落後約 1 到 2 個季度反應，而台灣自去年第 4 季起經濟成長率就開始下滑，以此推測房市應該會在今年上半年出現明顯降溫。

馬鐵英認為，預計今年不至於出現劇烈的利率衝擊引發房市急劇調整，在此基準情景下，借貸成本溫和上升與就業市場溫和放緩，將使房市面臨軟著陸風險。

根據星展銀行預估，台灣今年 GDP 成長率預估將從去年的 2.9% 放緩降至 2.3%，通膨率約 1.8% 左右，商品與出口投資將呈現明顯放緩走勢，預估我央行將在第 1 季升息半碼 (0.125 個百分點) 後，之後維持利率不動。

另外，行政院拍板預計在農曆新年後每人普發 6000 元現金，對此，馬鐵英認為，發消費券將有乘數效應，但對刺激經濟的效果則是落後呈現；至於現金雖然即時，但可替代性較高，也可能被用來儲蓄，但在經濟放緩情況下，發現金較有即時性的助益。

