〈群益投資展望〉Q1可採RABBIT配置 升息終局之戰 債市喜迎十年大多頭

群益投信今 (4) 日舉行 2023 年第一季投資展望，升息政策有望於今年迎來尾聲，群益投信建議，在今年第一季，可以「RABBIT」配置策略來因應；尤其看好債市多頭大戲即將揭幕，預期將迎來十年的大多頭行情。

揮別市場動盪的 2022 年，來到 2023 年第一季度，雖然主要央行政策動向、通膨降溫趨勢以及經濟放緩的狀況仍需持續觀察，不確定性料持續擾動市場，不過，群益投信表示，在升息政策有望於今年迎來尾聲，企業營運體質仍穩健，且評價面上具吸引力之下，中長期投資機會浮現。

群益投信建議，投資人可依個人投資屬性與風險偏好，在今年第一季，以「RABBIT」配置策略來因應，其中 R 代表 Rebound 搶反彈，可留意美股基金與台股基金；A 代表 Asia，則以迎接解封復甦的中國股市和經濟成長動能強勁的印度股市最為值得留意。

BB 則代表 Best Balance，訴求穩健的投資人可參考多重資產基金或目標風險組合基金來參與市場；I 代表 Income，包括：殖利率在主要股市中相對誘人的台股高息 ETF，以及優先順位非投資級債和金融次順位債；T 代表 Technology，尤以各國積極發展的多元電力與電動車板塊最值得關注，投資人不妨透過同時布局此二大領域的雙電基金來參與。

群益投信固定收益部主管林宗慧表示，2022 年受到通膨高企的影響，俄烏戰爭影響全球供應鏈更是讓通膨問題雪上加霜，主要央行積極升息，卻也讓經濟活動出現放緩，全球需求活動轉弱，上述原因也進一步使得風險性資產波動劇烈。

展望後市，林宗慧認為，在基期效應下，美國通膨在去年第四季觸頂滑落，但仍未解除央行的升息壓力；不過若通膨水準保持降速，今年有望迎來升息政策的尾聲。

林宗慧進一步指出，正因為今年可望為升息的終局年，搭配各區域經濟前景不盡相同，主要央行的貨幣政策可能開始分歧，收益率投資機會可望恢復，預期將迎來債市十年來的大多頭行情。

就資產特性來看，林宗慧表示，經歷公債利率大幅上調後的信用債，現階段收益率來到極具吸引力的水準，企業信用體質也保持健康，信評維持調升趨勢，預期違約率水準仍將保持低於長期平均，表現可以期待。

至於標的選擇，林宗慧表示，若進一步綜合考量殖利率、存續期間以及波動風險，投資級債中以金融次順位債、非投資級債中以優先順位非投資級債最為值得留意，主因在於其都具有高息優勢，但存續期間相較同類型債券較低，有助抵禦市場波動，故可作為優先考量的標的。