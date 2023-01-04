兩大隱憂如影隨形 近8成車商主管憂今年業務發展

經濟成長放緩與供應鏈衝擊將衝擊今 (2023) 年車市發展，根據 KPMG 安侯建業今 (4) 日發布《2022 全球汽車產業高階主管調查報告》，近 8 成高階主管表示擔心通膨與高利率將對今年業務發展有不利影響。

調查指出，包括勞工短缺、脆弱性供應鏈、地緣政治緊張局勢與經濟艱困的情況之下，使得汽車產業高階主管面臨多重挑戰，76% 受訪者擔心通貨膨脹與高利率將對 2023 年的業務發展帶來負面影響。

KPMG 安侯建業工業產業主持會計師張字信認為，今年供應鏈受阻的情況仍會存在，但晶片短缺問題將逐步緩解，有望加速汽車延遲訂單的出貨速度，但原物料價格上漲的態勢以及缺工影響，迫使汽車製造業者營運成本上升，成長將較 2022 年趨緩。

調查也發現，55% 的受訪者坦言非常擔憂電池金屬的生產供應問題，為解決這些問題，汽車製造商及其供應商正在進行供應策略調整，目前許多供應商與製造商採取短鏈、回流等策略，特別是希望電池的零組件能夠在當地採購原料、減少對進口品的依賴。

KPMG 安侯建業工業產業主持人劉彥伯表示，電池是動車的關鍵心臟，在需求增長的情況下，將帶動市場投入資源擴充電池產業，例如日前 Panasonic 宣布將斥資 40 億美元於美國建造全新電池工廠、三星 SDI 將投資 13 億美元在馬來西亞建置新電池廠。

KPMG 表示，電動車與傳統燃油車最大差異在於動力系統，隨著電動車產業成為主流，許多車廠逐漸將引擎工廠轉型為電池生產基地，加速從內燃機轉向電池驅動，也將改變汽車的每一步生命週期，包括製造生產模式、銷售方式、充電方式以及服務模式等。

此外，全球汽車產業高階主管預測，特斯拉將在 2030 年持續稱霸電動車領域，但領先優勢恐大幅縮減，值得注意的是，科技巨擘蘋果進軍電動車市場將急起直追，從去年的第 9 名竄升到今年的第 4 名，僅次於特斯拉、奧迪、BMW，躋身電動車領導企業之列。