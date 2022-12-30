今年全球避險基金報酬率創金融危機以來最糟 但優於股債市

在美國大幅升息重創資產價格後，今年全球避險基金報酬率將創 14 年來最糟表現，但整體跌幅仍比股債市小。

Preqin 的數據顯示，全球避險基金今年來報酬率下滑 6.5%，是自 2008 年金融危機以來最大跌幅，當時下滑 13%。相較下，MSCI 全球指數今年來下跌 18.7%，ICE 美國銀行美國公債指數跌 11.9%。

今年避險基金報酬率創下 2008 年以來最糟。(圖：路透)

Cambridge Associates 避險基金研究部董事總經理 Meisan Lim 表示：「股票和債券對總經事件的敏感度，尤其是通膨數據，超越近代歷史上任何一個時期。」

HFR 數據顯示，按投資策略來看，以研究總體經濟狀況，利用股票、商品和貨幣價格波動獲利的總經型基金 (Macro Funds) 今年漲了 8.2%，股權避險 (Equity-Hedged) 和事件驅動型 (Event-Driven) 基金分別下跌 9.7% 和 4.7%。

瑞銀 (UBS) 於報告指出：「作為其中一種投資策略，總體經濟通常和大盤的相關性較低，有助於分散投資組合。我們認為在 2023 年，持續的貨幣政策緊縮和高波動性，應該會對總經型的基金經理人有利。」

隨著股票和債券等傳統資產暴跌，全球避險基金淨資產在今年前三季下滑 4.8% 至 4.3 兆美元。Preqin 數據顯示，這段期間的資金總流出量高達 1098 億美元。

此外，今年全球總計只推出 915 檔基金，是 10 年來最少。