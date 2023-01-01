升息循環打亂債市 法人看好非投資債後市潛利

全球央行升息潮讓債券市場面臨大幅修正壓力，但觀察主要債市去 (2022) 年表現，非投資等級債指數抗跌效果最佳，法人表示，非投資等級債抗跌特性，在經濟放緩的 2023 年仍具投資潛力。

根據 Bloomberg 統計，截至去年 12 月 26 日，今年以來績效最好的債券指數第一、第二名分別是歐洲非投資等級債指數 - 9.38% 及美國非投資等級債 - 10.35%，而跌幅最深的債券指數則是新興市場美元債 - 17.28% 及美國投資級公司債 - 14.93%。

安盛美國非投資等級債券基金富盛產品經理廖伯修分析，非投資等級債因存續期間較短，利率敏感度較低，在全球央行貨幣收緊期間，展現較好的抗跌性，在升息循環仍未結束的環境下，非投資等級債的績效表現預計將繼續領先各大債券種類。

廖伯修指出，非投資等級債優勢另一個優勢則是高殖利率，在經歷今年的調整後，非投資等級債的平均殖利率目前已經超過 8%，根據 Bloomberg 統計，截至去年 11 月 29 日，非投資等級債平均殖利率是 8.8%，投資級債平均殖利率則是 5.5%，富國銀行債是 5.56%，Apple 債券則是 4.3%。

展望非投資等級債後市，雖然目前市場預期 2023 年違約率還是有攀升的可能，但仍將維持低檔，且債券價格已落至許多避險基金及機構法人願意進場的水準，以期待未來的資本利得空間，因此，美國非投資等級債券基金，相對具潛力的投資選擇。

富蘭克林華美投信表示，回顧過往高收益債券在升息期間的表現都不錯，主要反映在升息中後段，市場能夠在充分預期聯準會動作後、利空出盡，推升風險資產走揚，建議積極型投資人可布局非投資等級債券。

富蘭克林華美全球非投資等級債基金經理人陳彥諦表示，聯準會主席鮑爾連續兩次對市場喊話將放緩腳步，可看作聯準會正在增加與市場的溝通，也較不易再出現今年以來的突襲式升息。

陳彥諦認為，回顧過往高收債在升息期間的表現都不錯，主要反映在升息中後段，市場能夠在充分預期聯準會動作後，利空出盡推升風險資產走揚，高收債基本面強勁、估值便宜，截至去年 12 月 13 日止，美銀美林高收債指數的殖利率為 8.35%，仍有投資機會。