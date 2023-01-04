聯發科攜手美商 完成Wi-Fi 7/6E晶片組AFC測試

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (4) 日宣布，與頻譜共用服務商聯邦無線公司 (Federated Wireless) 合作，成功使用聯發科 Filogic 無線連網產品 Wi-Fi 7 和 Wi-Fi 6E 晶片完成自動頻率控制 (Automated Frequency Coordination) 系統的互通性測試。

雙方此次確保 Filogic 晶片以動態頻譜共用的方式，為使用標準功率的裝置設備提供 6GHz 頻段無接縫連網功能，不僅具安全性和可靠性優勢，更可提升 Wi-Fi 7 性能到全新境界，開啟嶄新靈活的應用場景。

聯發科表示，自動頻率控制 (AFC) 系統可讓免授權的室內外連網設備，例如 5G CPE、有線及無線網路閘道器，以標準功率成功使用高達 850MHz 的 6 GHz 頻譜，提升整體頻譜使用效率，讓 Wi-Fi 產品擁有更大的涵蓋範圍、更快的連網速度和更高的容量，在目前 Wi-Fi 7 產品持續擴增的發展情勢下尤有助益。

聯發科副總暨智慧聯通事業部總經理許皓鈞表示，身為 Wi-Fi 技術的業界領導廠商，確保客戶能夠輕鬆擁有支援自動頻率控制系統 (AFC) 的解決方案，此次很高興與聯邦無線公司合作，完成一系列互通性測試。

聯發科 Filogic Wi-Fi 7 和 Wi-Fi 6E 晶片，包括 CES 2023 創新獎得獎作品 Filogic 880，都將支援 6GHz 頻段標準功率，以加速 Wi-Fi 設備商產品量產與上市時間，搶佔市場先機。

聯發科和聯邦無線公司成功完成 AFC 設備到 AFC 系統的互通性測試，雙方採用是達到 Wi-Fi 聯盟 (WFA) AFC 系統認證規範所需的整套正向和逆向測試，正向測試驗證 AFC 運算正確、也驗證從幾個不同地點的連網能力，逆向測試則驗證 AFC 系統錯誤處理得當。

此外，所有測試採用的安全措施都高於 WFA SDI 標準裝置介面規範，以最高規格保護所有 AFC 系統通訊的隱私和資訊安全。

聯邦無線公司技術長 Kurt Schaubach 表示，此次十分榮幸能與聯發科合作執行這項關鍵的互通性測試，以確認標準功率設備可實際商用，公司一向自豪能在頻譜共用上成為客戶及合作夥伴的首選。